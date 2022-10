Fideuram-Intesa Sanpaolo, FAI Mercati Privati Sostenibili: già raccolti 320 milioni nel 2022

Dal 2016 la piattaforma per investire nei mercati privati ha raccolto oltre 2,2 miliardi, di cui 1,7 già investiti in 350 aziende internazionali

Ha preso il via il 4 ottobre la seconda finestra di collocamento dell’anno dedicata all’iniziativa FAI Mercati Privati Sostenibili, la piattaforma italiana per investire nei mercati privati, che si chiuderà il 2 dicembre. Durante la prima finestra di collocamento le reti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest e IW Private Investments) hanno già collocato, da aprile a settembre, circa 320 milioni di euro. Complessivamente la piattaforma FAI – lanciato nel 2016 – ha raccolto oltre 2,2 miliardi di euro, di cui 1,7 già investiti in 350 aziende internazionali.

Questo settimo fondo dell’offerta FAI, denominato Mercati Privati Sostenibili e in collaborazione con BlackRock, si caratterizza per un portafoglio altamente diversificato in operazioni di Private Equity, Infrastrutture e Private Debt e per fornire agli investitori un’esposizione globale con investimenti prevalentemente in Nord America ed Europa.

“Gli investimenti nei mercati privati e nell’economia reale rappresentano per la nostra clientela patrimonializzata un’opportunità strategica per ampliare le opportunità di rendimento e migliorare la diversificazione dei portafogli, rispetto alle asset class tradizionali – ha commentato Gianluca La Calce, responsabile Marketing e Sviluppo Offerta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking –. Attraverso il Fondo FAI Mercati Privati Sostenibili la nostra clientela promuove l’economia reale e la creazione di valore sostenibile nel tempo”.

Il fondo FAI Mercati Privati Sostenibili

Il fondo FAI Mercati Privati Sostenibili è conforme all’art. 8 del Regolamento SFDR (“Suistainable Financial Disclosure Regulation”) che classifica i prodotti finanziari che nell’ambito delle loro strategie di investimento promuovono criteri sociali e/o ambientali nel rispetto delle prassi di buon governo. Gli investimenti del Fondo, inoltre, sono orientati al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (SDGs) approvati dalle Nazioni Unite e inseriti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.