Intesa Sanpaolo ha ristrutturato l’intero complesso immobiliare commissionato da Adriano Olivetti come filiale fiorentina della sua società di private banking guidata da Tommaso Corcos

Fideuram, la società di private banking del gruppo Intesa Sanpaolo guidata da Tommaso Corcos, apre una nuova sede nello storico Palazzo Olivetti a Firenze. Il complesso immobiliare si trova in via Santa Caterina d’Alessandria 32. L’edificio, commissionato da Adriano Olivetti come filiale fiorentina della sua Società, fu progettato nel 1968 dall’architetto Alberto Galardi e dagli ingegneri Silvano Zorzi e Augusto Bianco. Con la ristrutturazione dell’intero complesso immobiliare, Intesa Sanpaolo ha riorganizzato questi spazi “restituendo all’edificio un ruolo nuovo: non solo centro finanziario ma anche spazio di interazione e condivisione”, spiega una nota.

Fabio Landi, area manager della Toscana e per l’Umbria Città di Castello, con un posto su LinkedIn ha così commentato la serata inaugurale: “Questa sera abbiamo inaugurato la nuova sede di Firenze che ospiterà 150 Professionisti tra Consulenti Finanziari e Dipendenti Bancari. 300 persone presenti tra clienti e personalità economiche e politiche della città di Firenze hanno potuto ammirare un immobile unico ed esclusivo. È per noi un grande onore essere accolti in questi nuovi spazi voluti da Adriano Olivetti, una delle figure più straordinarie del ‘900: un innovatore sociale che ha creduto nella tecnologia, nell’innovazione e in quell’idea di impresa capace di generare un cambiamento culturale, sociale ed economico del Paese”.

Landi: “Palazzo Olivetti luogo d’incontro tra finanza e cultura”

“Una missione – conclude l’area manager – che ritroviamo anche in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking dove, ogni giorno, ci occupiamo di dare una risposta finanziaria e patrimoniale adeguata ai bisogni e ai progetti di vita dei nostri clienti. Oggi Palazzo Olivetti rinasce non solo come sede dei nostri uffici ma anche come un luogo d’incontro tra finanza e cultura, aperto a tutta la città di Firenze ed al suo territorio”.