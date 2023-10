Fideuram e Man Group di Intesa Sanpaolo chiudono l’operazione Asteria: ok da FINMA e dall’Antitrust

Si tratta del primo step della nuova partnership strategica nell’asset management annunciata lo scorso giugno: Man Group rileva il 51% della società di gestione patrimoniale Asteria, mentre F-ISPB mantiene il 49%

Fideuram e Man Group di Intesa Sanpaolo chiudono l’operazione Asteria: il primo step della nuova partnership strategica nell’asset management annunciata lo scorso 29 giugno 2023. Lo annunciano Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (“F-ISPB”) e la londinese Man Group confermando di aver ottenuto le autorizzazioni regolamentari. Nel dettaglio, la società attiva di gestione degli investimenti ha acquisito una partecipazione del 51% in Asteria – la società di gestione patrimoniale orientata ai criteri Esg con sede a Ginevra – compresa anche la sua gamma di fondi, mentre F-ISPB mantiene il 49%.

L’attenzione, spiega una nota, sarà ora focalizzata sull’ampliamento dell’offerta creando una gamma di strategie di investimento alternative e long-only che applicano tecnologie all’avanguardia, unendo le competenze di private banking di Fideuram in Europa e le capacità di Man Group nell’ambito delle soluzioni d’investimento.

I commenti

“In un panorama finanziario globale in continua evoluzione – ha affermato Tommaso Corcos, ad e direttore generale di Fideuram – questa partnership con un asset manager internazionale ci aiuterà a rispondere alle esigenze sempre più sofisticate dei nostri clienti più patrimonializzati, fornendo loro soluzioni di investimento uniche”.

“Siamo entusiasti delle possibilità che questa joint venture apre – ha aggiunto Steven Desmyter, presidente di Man Group -. Il team di F-ISPB ricopre una posizione esemplare all’interno del panorama distributivo italiano e come Man Group ne condividiamo l’impegno per l’innovazione e l’eccellenza. Lavorare fianco a fianco ci mette in un’ottima posizione per generare una nuova serie di soluzioni di investimento rilevanti per i clienti in Europa, mentre cerchiamo di soddisfare le loro diverse esigenze di performance, costruzione del portafoglio e gestione del rischio”.