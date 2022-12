Fideuram: al via la 3° edizione del master di riqualificazione professionale dedicato ai 40enni

Si tratta di un percorso di studio di 13 settimane in cui i partecipanti – tutti tra i 40 e i 50 anni – svilupperanno competenze tecniche di data analysis e competenze trasversali – 25 le borse di studio finanziate da Fideuram

Parte la terza edizione di Digital Restart, il Master voluto da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e realizzato con Talent Garden. Si tratta di un’iniziativa destinata ai lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti in Lombardia, attualmente senza un impiego, che vogliono approfondire competenze nell’ambito dell’analisi dei dati in azienda.

Alle prime due edizioni del programma di reskilling professionale hanno partecipato 50 persone, selezionate tra 1.085 candidature. Il 63% dei partecipanti alla prima e alla seconda Edizione del Master risultano, risultano ad oggi occupati come liberi professionisti o lavoratori dipendenti.

Come funziona la terza edizione del master

Anche questa terza edizione è strutturata in 4 giorni di formazione a settimana con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgono presso il Campus di Talent Garden Milano Calabiana.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha messo a disposizione 25 borse di studio a copertura totale dei costi per la partecipazione al programma.

Durante le 13 settimane del percorso di studi verranno sviluppate sia competenze tecniche legate al mondo della data analysis (raccolta, analisi, elaborazione e manipolazione di dati, utilizzo di dashboard e data visualization, data driven management) sia competenze più trasversali (personal branding, team working, abilità di ricevere e dare feedback). Il percorso prevede anche attività di “Career Boost” pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one to one con le aziende e workshop tenuti da esperti di Career Management.

L’Ad Corcos: “Progetto vincente: tasso d’occupazione sfiora l’80%”

Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha così commentato: “Grazie alle 75 borse di studio, messe a disposizione da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, abbiamo pensato di offrire ai quarantenni che hanno perso l’impiego, in particolare durante la crisi occupazionale innescata dalla pandemia, un percorso formativo d’eccellenza. Un progetto pilota che si è dimostrato vincente: basti pensare che il tasso di occupazione dei partecipanti alla prima edizione sfiora l’80%. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi, frutto di un importante collaborazione con Talent Garden e del dialogo con numerose aziende, per capire le loro necessità in tema di formazione e personale”.