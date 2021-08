Fibra: accordo Tim-Iliad sulla rete fino a casa

L’azienda francese parteciperà co-investimento sulla rete FiberCop, la controllata di Tim che realizza la rete in fibra ottica fino alle abitazioni

Iliad e FiberCop, controllata di Tim, hanno firmato un accordo per sviluppare il mercato dell’accesso alla banda larga in modalità fiber to the home (Ftth). La società francese parteciperà al progetto di co-investimento sulla rete FiberCop, l’azienda del gruppo Tim che sta realizzando la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni.

All’iniziativa aveva già aderito Fastweb e alla lista si dovrebbe aggiungere a breve anche Tiscali.

Il piano di investimenti di FiberCop punta ad assicurare la copertura Ftth al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.

Tim offrirà inoltre a iliad l’accesso alla rete primaria in fibra.

“L’accordo è una conferma dell’impegno di iliad a effettuare investimenti per contribuire alla digitalizzazione del Paese e offrire connettività di alta qualità con offerte semplici e trasparenti”, si legge nella nota.

Per Tim l’intesa raggiunta conferma che il modello del co-investimento “consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia – prosegue la nota – in un quadro di competizione infrastrutturale che accelera il superamento del digital divide su scala nazionale. Inoltre, permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra-broadband con velocità superiori a un gigabit al secondo”.