Previsti interventi nelle province di Parma, Modena e Reggio Emilia per incentivare l’utilizzo sostenibile del trasporto pubblico locale tramite l’elettrificazione delle linee e un miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un accordo di finanziamento di 40 milioni di euro a favore di FER (Ferrovie Emilia Romagna), società della Regione Emilia-Romagna che gestisce gli oltre 300 chilometri dell’intera rete ferroviaria regionale.

L’obiettivo dell’accordo è quello di incentivare l’utilizzo sostenibile del trasporto pubblico rafforzando i collegamenti tra i piccoli centri urbani.

CDP ha individuato, infatti, come prioritario l’ammodernamento delle reti, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture. Prioritario anche lo sviluppo della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale (Tpl) per favorire il passaggio dal mezzo privato al mezzo pubblico.

L’operazione conferma il ruolo di CDP come finanziatore di lungo periodo al fianco degli enti pubblici.

I principali interventi sulla rete ferroviaria

L’investimento è destinato al potenziamento della rete in diverse provincie regionali. Tra i pincipali interventi ci saranno:

la completa elettrificazione della linea Parma-Suzzara-Poggio Rusco e la linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla,

la soppressione di due passaggi a livello a Sassuolo e Modena

il rifacimento del piano del ferro (sostituzione delle rotaie, deviatoi e traverse) della stazione di Scandiano (RE)

la ricostruzione del ponte ferroviario sul Trigolaro della linea Suzzana-Ferrara

Cassa Depositi e Prestiti: tutte le priorità previste

“Coerentemente con le linee guida del Piano Strategico 2022-2024, il sostegno allo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese è una delle priorità per Cassa Depositi e Prestiti. Con questa importante operazione contribuiremo al potenziamento della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna, non solo con un miglioramento di qualità del servizio, ma anche in ottica sostenibile. La vicinanza e il supporto alle Regioni è oggi uno dei principi fondamentali del nostro modello operativo. Attraverso le proprie competenze, CDP vuole essere un punto di riferimento per gli enti pubblici per promuovere e accelerare lo sviluppo del territorio, sfruttando le leve dell’innovazione e della sostenibilità” ha dichiarato Esedra Chiacchella, responsabile Pubblica Amministrazione di CDP.