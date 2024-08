Ferragosto, il rito del pranzo che unisce italiani e stranieri e fa volare gli affari: aperti 91 mila ristoranti con 5 milioni di clienti attesi

La ricorrenza viene festeggiata con tavolate e banchetti in tutta Italia. Quest’anno è il segnale di una stagione positiva con milioni di turisti

Quanto si spende?

I locali saranno affollati da residenti e turisti italiani – prevede Fipe – ma sono tanti anche gli stranieri attesi. La tendenza generale dice che quasi il 50% dei ristoranti hanno prenotazioni sia per il pranzo che per la cena, ma nel Centro Nord, la festa dell’Assunzione viene festeggiata prevalentemente a cena. Il prezzo medio a persona è di 59 euro, bevande incluse, con ovvie variazioni da luogo a luogo.

“Ferragosto è da sempre la festa dell’estate più sentita, dai tempi delle antiche feriae augustales dell’antica Roma, da cui il nome. È un momento di riposo e condivisione per stare con gli amici e i propri affetti”, dice Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe. D’altra parte anche le organizzazioni caritatevoli e le onlus stanno organizzando pranzi per i più bisognosi, che vacanzieri non sono.

Per ora il bilancio dell’estate italiana ha segni positivi con 215 milioni di presenze. Dietro questi dati ci sono questioni controverse come le concessioni balneari, i prezzi di ombrelloni e sdraio, le speculazioni a danno dei turisti e l’ambiente non adeguatamente protetto. Ma vuoi mettere un piatto di pastasciutta con tutti i mali dell’Italia ? Il primo si digerisce, i secondi proprio no.