Ferragosto al museo: eventi, mostre, musei aperti nel “ponte” più caldo dell’anno

Ferragosto al museo è l’iniziativa del ministero della Cultura che apre le porte di moltissimi musei e siti archeologici. Ecco come fare per visitarli

Ferragosto al museo: sono molti i musei e parchi archeologici che, in questo torrido ponte 2022, resteranno aperti per accogliere turisti e visitatori italiani e stranieri. Apertura straordinaria il 15 agosto, dunque, ma dove? Per esempio si potrà entrare nella Certosa di Trisulti a Collepardo, appena restituita al pubblico, ma anche vedere i Bronzi di Riace, di cui ricorre il cinquantenario del ritrovamento nelle acque del mar Jonio, al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Sono oltre 220 i siti registrati sinora nel calendario delle aperture, in continuo aggiornamento, disponibile sull’apposita pagina Ferragosto al Museo 2022 del sito del ministero della Cultura.

Ferragosto al museo: dal Colosseo ai Bronzi di Riace, sono tantissimi i siti aperti

Nell’elenco ci sono il Colosseo, il Palatino, Pompei con i suoi recenti ritrovamenti, la rinnovata Galleria Nazionale dell’Umbria alla Galleria Nazionale delle Marche con le sue sei nuove sale, Palazzo Farnese a Caprarola e molto altro. Impossibile citare tutti i musei che aderiscono, molto meglio è consultare la guida anche per verificare la disponibilità agli accessi (in molti musei occorre prenotare le visite via Internet così come acquistare il biglietto online). E dunque sì al Ferragosto alla Reggia di Caserta così come ad Ercolano e anche al museo delle navi romane di Nemi. Sono veramente numerosissime le offerte di apertura dei musei e siti culturali italiani per Ferragosto, dai più grandi ai più piccoli, dai più famosi a quelli mono conosciuti.

Estate 2022: boom di italiani e di stranieri in vacanza

Il trend è sicuramente positivo, certamente anche per l’afflusso dei turisti stranieri in Italia che sta caratterizzando l’estate 2022. Non solo è un’estate boom con 35 milioni di italiani in viaggio prevalentemente verso mete nazionali, soprattuto nei giorni centrali di agosto; ma la spesa turistica degli stranieri in Italia per il trimestre luglio-settembre sarà complessivamente di circa 17 miliardi di euro, ritornando così sui valori pre-Covid del 2019, in base ai dati della Confcommercio in collaborazione con Tra Consulting. La quota di spesa da parte dei turisti americani è stimata oltre 2,1 miliardi di euro, valore superiore del 20% a quello del 2019.

Domenica gratis di agosto, record di ingressi agli Uffizi

Il trend è dunque positivo per l’afflusso alle città d’arte e ai siti turistici di maggior prestigio come Capri, per esempio, dove non mancano siti archeologici come Villa Jovis. Un anticipo si è visto con le domeniche gratis ai musei che hanno registrato visite record agli Uffizi (24 mila persone), al Colosseo (23 mila) e a Pompei (18 mila) la scorsa domenica 7 agosto.

Anche in questo caso è sempre bene consultare la pagina web Domenica al Museo del ministero della Cultura che mette a disposizione l’elenco aggiornato con tutti i dettagli utili per gli ingressi. «Dopo la lunga parentesi della pandemia, finalmente sono tornate le file nei musei e nei parchi archeologici», ha commentato nei giorni scorsi il ministro della cultura Dario Franceschini, secondo cui i dati di affluenza «sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia finalmente tornati a numeri pre-Covid». La prossima domenica gratuita ai musei sarà il 4 settembre.