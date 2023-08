Ferragosto ai Musei di Intesa Sanpaolo: aperture straordinarie e gratuite

Ingresso gratuito all Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza ma anche gli altri musei di Intesa Sanpaolo: la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato

Per chi resta in città o predilige trascorrere un ferragosto all’insegna della cultura, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e musei collegati offrono aperture straordinarie già dal 14 e gratuite per il 15 agosto. Un’ulteriore occasione per ammirare importanti capolavori d’arte presenti nelle diverse sedi italiane.

A Milano la mostra “Una collezione inattesa“

Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero. Inoltre, è ancora possibile visitare nelle sale del museo l’esposizione di un nucleo di opere dell’artista americano Dan Flavin selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo.

A Napoli gli anni ’60 e ’70 di “Mario Schifano”

Sempre a cura di Luca Massimo Barbero, Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990 con oltre 50 lavori della produzione dell’artista dagli anni Sessanta agli anni Novanta, provenienti dalla Collezione di Intesa Sanpaolo e da importanti istituzioni culturali e gallerie.

A Torino la fotografia di “Mimmo Jodice”

A cura di Roberto Kock la mostra Mimmo Jodice. Senza tempo, secondo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana”. L’esposizione presenta una produzione di Jodice, ripercorrendo i principali temi ispiratori della sua arte, Anamnesi, Linguaggi, Vedute di Napoli, Città, Natura, Mari, attraverso fotografie realizzate dal 1964 al 2011.

A Vicenza è di scena il Settecento veneto “Caduta degli angeli ribelli“

Aderiscono all’apertura straordinaria del 14 agosto e martedì 15 agosto anche gli altri musei di Intesa Sanpaolo: la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.

Alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo è possibile scoprire il nuovo percorso espositivo permanente Da Pontormo a Fattori. Le stanze dell’arte. Opere dalle Collezioni Intesa Sanpaolo. Inoltre è possibile apprezzare opere dei maggiori artisti tra Cinquecento e Ottocento, tra cui Pontormo, il Bronzino, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Armando Spadini.

Alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, invece, capolavori di Caravaggio, Bellini, Filippo Lippi e le sculture di Lorenzo Bartolini, artista pratese attivo nella prima metà dell’Ottocento. La Galleria è visitabile ogni sabato e domenica ad ingresso gratuito e sarà aperta in via straordinaria e sempre gratuita anche nelle giornate del 14 e 15 agosto.