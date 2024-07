Ferragamo si rafforza nei vini e investe nel Brunello: rilevata la cantina Pinino di Montalcino

Sempre più presente nel mondo del vino italiano, la maison del lusso italiana ha acquisito una nuova azienda nella parte Nord Est di Montalcino. Il Borro Wines guadagna così altri 16,2 ettari di vigneto e arricchisce la sua offerta con 3 etichette di Brunello

Ferragamo investe nel Brunello. Il Borro Toscana, la tenuta della famiglia di Ferruccio Ferragamo, ha acquisito l’azienda vinicola Pinino, situata nella rinomata area di Montalcino. Si tratta di un’operazione “strategica” che consente a Borro Wines di aggiungere altri 16,24 ettari di vigneto e di ampliare la propria gamma con tre nuove etichette di Brunello di Montalcino Docg, rafforzando così la sua posizione nel settore enologico di alta gamma, già competitivo con altre grandi famiglie toscane come Antinori e Frescobaldi.

La nuova scommessa di Ferragamo

La Tenuta Pinino, infatti, comprende 21 ettari totali, di cui 16,24 ettari destinati al vigneto, con 7,67 ettari dedicati al Brunello, 5,42 ettari al Rosso di Montalcino e 3,15 ettari al Sangiovese di Sant’Antimo. Questa acquisizione aumenta il patrimonio viticolo complessivo di Il Borro a ben 84 ettari, permettendo anche di ampliare l’offerta di etichette. Un elemento fondamentale della decisione d’investimento è la produzione annuale di circa 80mila bottiglie, includendo una significativa quantità di Brunello di Montalcino, che si aggiungerà alla collezione di vini di Ferragamo.

L’azienda sottolinea che l’acquisizione di Pinino si inserisce in un percorso di crescita de Il Borro Toscana, che include non solo la produzione vinicola ma anche l’agriturismo che combina olio, orticoltura, miele, uova e formaggi di pecora, con un’ospitalità e una ristorazione entrambe in crescita nel 2023.

Il commento di Ferruccio Ferragamo

“Siamo entusiasti di questa acquisizione che ci permette di espandere la nostra produzione ma anche di arricchire la nostra offerta con un vino di prestigio come il Brunello di Montalcino, conosciuto e rinomato in tutto il mondo – ha commentato Ferruccio Ferragamo, presidente de Il Borro. – Si tratta di un investimento economico importante per la nostra realtà, che ci qualifica ulteriormente in termini di eccellenza. Con Il Borro Wines siamo impegnati in un progetto volto a garantire un’offerta di prodotti e di etichette sempre più ampia e di qualità. L’acquisizione della Tenuta Pinino ci consentirà inoltre di arricchire l’esperienza enogastronomica dei nostri ospiti: i nuovi prodotti saranno presenti infatti già da oggi in tutti i nostri ristoranti”.