Ferragamo: la guida passa a Gobbetti (Burberry)

Esce di scena Le Divelec e lascia il posto di Ceo all’attuale amministratore delegato di Burberry. Arriverà a fine anno

Nuovo cambio della guardia in Ferragamo. Marco Gobbetti, attuale Ceo di Burberry, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. La nomina è stata annunciata anche se, per accordi con Lvmh dove attualmente Gobbetti opera come Ceo di Burberry, il manager arriverà nella maison del lusso italiana non prima di fine anno.

La nota ufficiale precisa che Salvatore Ferragamo Spa, società a capo del gruppo del lusso Salvatore Ferragamo, e Ferragamo Finanziaria, azionista di controllo di Salvatore Ferragamo, hanno trovato un accordo con il manager. Gobbetti assumerà l’incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali. Il manager, che ha un lungo e rilevante percorso professionale nel settore luxury e fashion, in passato è stato amministratore delegato di Moschino, ha speso 13 anni nel gruppo Lvmh dove ha ricoperto il ruolo di Ceo di Givenchy e di Celine, prima di ricoprire l’attuale incarico in Burberry. E’ previsto per il primo luglio un consiglio di amministrazione straordinario di Salvatore Ferragamo Spa per gli adempimenti necessari. Burberry ha annunciato sua volta in una nota di prevedere che il manager restera’ “fino alla fine dell’anno”.

A fine gennaio Ferragamo Finanziaria, holding di controllo del gruppo, aveva annunciato l’uscita del manager storico Giuseppe Anichini e l’ingresso di Claudio Costamagna, investment banker di lunga esperienza, ex responsabile Emea di Goldman Sachs, e in passato presidente di Cdp. Dopo l’uscita di scena nel marzo scorso di Donald Kohler, il ruolo di Ad era stato affidato nel 2018 a Micaela Le Divelec Lemmi. Il 1 luglio è convocato un consiglio d’amministrazione per convalidare la decisione.