Fca: con riforma Trump maxi investimento e bonus in Usa

Il gruppo investirà oltre un miliardo di dollari in più nella sua fabbrica a Warren, in Michigan e nel secondo trimestre pagherà un bonus speciale da 2mila dollari a circa 60mila dipendenti americani – Il titolo sale ancora in Borsa.

Anche grazie ai risparmi consentiti dalla riforma fiscale di Donald Trump, Fca investirà oltre un miliardo di dollari in più nella sua fabbrica a Warren, in Michigan, creando 2.500 nuovi posti di lavoro. Non solo: nel secondo trimestre di quest’anno pagherà anche un bonus speciale da 2mila dollari a circa 60mila dipendenti americani (leadership senior esclusa), che si aggiungerà agli altri premi legati alla performance.

Il doppio annuncio del gruppo arriva a pochi giorni dall’apertura del salone dell’auto di Detroit. E potrebbe avere anche un valore politico, visto che il governo americano deve decidere non solo il destino di Nafta (l’accordo nordamericano per il libero scambio) ma anche (entro aprile) se ridurre regole stringenti volute da Barack Obama sulle emissioni e sui consumi delle quattro ruote.

Il nuovo bonus è più generoso di quello da mille dollari promesso, sempre per effetto della riforma fiscale, da aziende come AT&T, Fifth Third Bancorp, Wal-Mart e Comcast.

L’amministratore delegato Sergio Marchionne ha dichiarato in un comunicato che “questi annunci riflettono l’impegno di Fca nei confronti della sua presenza manifatturiera negli Usa e dei dipendenti dedicati che hanno contribuito al suo successo. È giusto che i nostri dipendenti godano dei risparmi generati dalla riforma fiscale ed è altrettanto giusto riconoscere apertamente il miglioramento delle condizioni americane di business investendo di conseguenza”.

Il titolo di Fca mette a segno oggi l’ennesimo rialzo di Borsa: +2,8%, a 19,54 euro, miglior performance del Ftse Mib.