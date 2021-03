Fca e Psa, conti solidi e dividendo da 1 miliardo

Le due società, dal 2021 unite in Stellantis, chiudono l’ultimo esercizio separate con risultati migliori per i francesi ma che evidenziano un forte recupero di Fca nel quarto trimestre 2020.

Conti positivi per Fca e Psa nel 2020, ovvero l’ultimo esercizio in cui le due case automobilistiche pubblicano bilanci separati. Entrambe le case, dal 2021 unite in Stellantis, hanno evitato di chiudere l’anno in perdita, anche se i francesi hanno fatto meglio dei soci italiani: Fca si è accontentata di raggiungere il pareggio, con un utile netto di soli 24 milioni di euro, mentre Psa ha dichiarato un utile netto di 2,2 miliardi di euro. Non esattamente allineata nemmeno la performance su ricavi e redditività: i ricavi di Fca sono scesi a 86,6 miliardi di euro, rispetto ai 108,1 miliardi di euro del 2019 (-20%). Il risultato operativo adjusted è stato positivo per 3,74 miliardi di euro, con una contrazione del 44% rispetto ai 6,67 miliardi del 2019; di conseguenza, la marginalità complessiva è scesa al 4,3%. Lo scorso anno Fca ha registrato un free cash flow industriale di 624 milioni di euro, mentre il flusso di cassa delle attività operative è stato pari a 9,18 miliardi di euro. Forte recupero per Fca nel quarto trimestre.

Per Psa, il gruppo della Peugeot, invece si è registrata un’elevata redditività nel 2020, nonostante il Covid, con margine operativo delle attività Auto al 7,1%, e in particolare il record nel secondo semestre con il 9,4%. Il margine operativo adjusted di gruppo è invece sceso di 2,4 punti percentuali, al 6,1%. I ricavi sono saliti a 74,7 miliardi di euro, dai 60,7 miliardi di euro del 2019. “Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due Gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate”, ha commentato Carlos Tavares, CEO uscente di Psa e CEO di Stellantis. A scaldare gli investitori, con il titolo Stellantis che a Piazza Affari è tra i migliori con il +2,5% a metà mattinata, è in particolare la conferma del dividendo da 1 miliardo di euro concordato nel 2020, che verrà proposto all’assemblea lunedì prossimo.

Alla vigilia dei conti, era intanto arrivata una nuova nomina nel gruppo Stellantis: il country manager per l’Italia è Santo Ficili, in Fiat dal 1987.