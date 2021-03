Santo Ficili, capo di Stellantis Italia

In Fiat dal 1987, Santo Ficili è stato responsabile per l’area Emea di Mopar. Ora è stato nominato Country Manager di Stellantis in Italia

A poco più di un mese dalla fusione tra FCA e PSA, Santo Ficili è stato nominato con effetto immediato il Country Manager di Stellantis in Italia. Il nuovo responsabile della nostra penisola avrà un ruolo importante per Stellantis riportando direttamente a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis. Ficili, nato nel 1966, è entrato in Fiat nel 1987 dopo tre anni di scuola aziendale Lancia e non risulta nuovo agli ambienti della FCA.

Grazie alla sua formazione nell’area after sales, Ficili ha sviluppato competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Questa formazione gli ha permesso, nel 2015, di diventare responsabile per l’area Emea di Mopar, azienda con sede negli USA, produttrice di componenti per le auto del gruppo FCA e che ha come carico le attività post vendita di tutti i marchi della Fiat Chrysler Automobiles. Dal 2019 è a capo del Business Center Italy di FCA e responsabile delle operazioni di vendita nell’area Emea.