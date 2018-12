Falck aggiorna il piano: dividendi +41% rispetto al 2016

Falck Renewables ha presentato a Milano l’update del piano industriale al 2021: la tabella di marcia dei target finanziari ha bruciato i tempi e consentirà la distribuzione di un dividendo superiore al previsto già per il 2018, oltre che un incremento degli investimenti e della capacità di energia rinnovabile installata.

Il titolo che vola in Borsa e i risultati migliori del previsto nel 2018 hanno portato Falck Renewables, la società dello storico gruppo Falck che oggi si occupa di produrre energia al 100% green (soprattutto da eolico e solare), a rivedere al rialzo il proprio piano al 2021. Dal novembre 2016 ad oggi, il titolo quotato a Piazza Affari ha infatti completato un rally da +230%, con un rendimento per gli azionisti del +251% e volumi in crescita del 70%.

La performance è frutto di risultati finanziari sopra i target del precedente piano: nel 2018 l’Ebitda sale a 184 milioni, in crescita del 23% sul 2017 e del 2,2% rispetto alla guidance comunicata con i risultati dei nove mesi; gli utili quasi raddoppiano da 20 a 34 milioni. Questo porterà innanzitutto a un consistente update della politica dei dividendi, il cui pay out ratio è fissato al 40% degli utili netti: il dividendo per gli azionisti crescerà così del 41% (7% CAGR) dai 0,49 euro per azione del 2016 agli 0,69 del 2021, e sarà già più alto del previsto sia per l’esercizio 2018 (0,63 rispetto agli 0,58 inizialmente previsti) che per quello del 2019 (0,65 dagli 0,63 previsti).

I target per il 2021 vengono rivisti al rialzo anche per quanto riguarda l’Ebitda (+55%) e l’utile netto (+33% rispetto al piano precedente, ma la crescita riguarda anche il lato industriale, con il capitale destinato all’asset development e ai servizi che viene quasi raddoppiato nel periodo 2018-2021 e la capacità di MW installata in ulteriore progresso del 4% rispetto al piano precedente e del 74% dal 2016. La roadmap prevede infatti il raggiungimento di 1430 MW prodotti da fonti rinnovabili, con diverse operazioni già concluse nell’anno solare: 20,5 MW di impianti fotovoltaici già operativi in Usa (Massachusets), 56 MW di eolico appena acquisiti in Francia (operazione da 37 milioni di euro) e altri 10 MW di eolico in Spagna pronti per essere costruiti.

“Siamo orgogliosi – ha commentato in conferenza stampa a Milano il CEO di Falck Renewables, Toni Volpe – di presentare il nostro Piano Industriale aggiornato, sulla scorta di un 2018 notevole che ha superato le nostre aspettative – come, del resto, già accaduto nel 2017 – sia in termini di esecuzione, sia come risultati economici e finanziari. Sulla base della diversificazione geografica e di business, realizzata negli ultimi due anni, proponiamo target più ambiziosi abbinati a una riconfermata solidità finanziaria e a una maggiore attenzione al bilanciamento dell’allocazione del capitale”.

ROADMAP 2021 – AGGIORNAMENTO DEI TARGET ECONOMICI E FINANZIARI

Il Piano Industriale aggiornato evidenzia dunque un forte miglioramento dei target rispetto a quelli del piano precedente, in particolare a livello di Risultato Netto di Gruppo con un ulteriore miglioramento della Posizione Finanziaria Netta nonostante l’aumento previsto dei capex.

Nel dettaglio, l’aggiornamento prevede:

– EBITDA consolidato al 2021 pari a 213 milioni di euro, in miglioramento del 2,4% rispetto al piano presentato lo scorso anno, e in crescita del 5% medio annuo nel periodo 2018-2021. Il Gruppo ritiene di poter raggiungere questo obiettivo grazie a i) l’aumento della capacità installata tramite attività di asset development, ii) un forte focus sui servizi di Energy Management ed Energy Efficiency grazie alla maggiore visibilità e al supporto dato dalla recente acquisizione di Energy Team e iii) miglioramenti interni a livello di efficienze operative e crescita della produzione, gestiti da Vector Cuatro.

– Risultato Netto Consolidato di Gruppo (dopo il risultato di competenza di terzi) al 2021 atteso superiore ai 40 milioni di euro(rispetto agli oltre 30 milioni di euro del piano presentato lo scorso anno), principalmente grazie al contributo che arriva dagli asset di proprietà, dalla crescita delle altre attività (servizi e asset development) e dall’efficienza finanziaria che consentirà la riduzione progressiva degli oneri finanziari.

– Investimenti cumulati 2019-2021 per 506 milioni di euro, rispetto ai 408 milioni di euro del piano precedente. Gli investimenti verranno prevalentemente destinati alla crescita degli asset, mentre una quota crescente verrà investita sui servizi (Energy Management, Energy Efficiency e Asset Management). Falck Renewables investirà in maniera importante anche nella digitalizzazione, quadruplicando l’investimento previsto nel piano precedente.

– La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 2021 diminuirà dagli 813 milioni di euro, attesi nel piano industriale presentato l’anno scorso a 804 milioni di euro previsti nel piano attuale. Il Gruppo si attende di migliorare il suo rapporto PFN/EBITDA consolidato al 2021 dal 3,9x, nel piano presentato lo scorso anno, al 3,8x nel piano attuale. Il Gruppo ritiene di poter mantenere un rapporto consolidato di Debito/Equity pari a circa 1,3x nel 2021 (rispetto a 1,5x del piano precedente).