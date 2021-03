F1: Ferrari, presentata la nuova monoposto

La SF21 sarà guidata da Leclerc e Sainz: l’esordio il 28 marzo nel Gp del Bahrain, poi subito Imola.

Diverse sfumature di rosso, ma un solo obiettivo: tornare a vincere il Mondiale piloti di Formula 1 dopo ben 14 anni dall’ultima volta. E’ stata presentata, con un evento in diretta streaming, la nuova Ferrari che correrà il campionato di Formula 1: la monoposto esordirà ufficialmente in Bahrain con i primi test nei prossimi giorni (compreso il cosiddetto Filming Day, una sessione dedicata ai media per raccogliere video e immagini), per poi dare inizio alla competizione vera e propria sempre sul circuito di Sakhir domenica 28 marzo. Il calendario, condizionato dal Covid, prevede subito il ritorno in Europa ad aprile, con un Gp che può considerarsi “di casa” per la scuderia di Maranello: il 18 aprile si corre a Imola il Gp dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, mentre il 12 settembre si torna a Monza. Le gare in totale sono tantissime: 22, con l’ultima addirittura a ridosso di Natale, il 12 dicembre ad Abu Dhabi.

Per affrontare questa lunga stagione, dopo le delusioni degli ultimi anni, la Ferrari cambia uno dei due piloti (lo spagnolo Carlos Sainz al posto di Sebastian Vettel) e promuove l’astro nascente Charles Leclerc a primo pilota. Ma soprattutto, il team principal Mattia Binotto, il direttore sportivo Laurent Mekies e i tecnici Enrico Cardile ed Enrico Gualtieri puntano su una monoposto tutta nuova. La macchina si chiama SF21 (che sta chiaramente per Scuderia Ferrari 2021) e la prima cosa che salta all’occhio, a livello estetico, è la doppia tonalità di rosso: “Il posteriore richiama l’amaranto della primissima Ferrari, la 125 S, man mano che ci si avvicina all’abitacolo, però, sfuma nel rosso contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più recenti. Questa per noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro”, ha spiegato Binotto.

Questa invece la scheda tecnica:

Power unit 065/6

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione: Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria: Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Capacità massima pacco batterie: 4 MJ

Potenza massima MGU-K 120 kW (161 cv)

Regime di rotazione massimo MGU-K: 50.000 giri minuto

Regime di rotazione massimo MGU-H: 125.000 giri minuto

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 752 kg

Telaio: in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo Carrozzeria e sedile: in fibra di carbonio

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Ruote anteriori e posteriori: 13”