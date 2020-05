Exprivia rinvia approvazione di bilancio e svaluta Italtel

Il CdA di Exprivia ha deciso ancora di rinviare l’approvazione della relazione finanziaria annuale finché non saranno delineate le sorti della controllata Italtel, svalutata dal Gruppo per 25 milioni di euro – Intanto ha rilasciato dati gestionali per informare il mercato sulle performance della società

Il Gruppo Exprivia prende tempo. A causa della situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare la controllata Italtel Spa, il CdA di Exprivia Spa – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana – ha ritenuto opportuno differire l’approvazione del bilancio 2019 e i risultati del primo trimestre 2020, almeno finché non saranno definiti i presupposti della continuità aziendale della controllata.

A titolo prudenziale, il Gruppo ha effettuato una svalutazione di 25 milioni di euro della partecipazione di Italtel, proprio per l’incertezza in cui grava la controllata.

Il rinvio non è però una novità. Il Gruppo, già lo scorso 13 marzo aveva comunicato il rinvio dell’approvazione della relazione finanziaria annuale,

In seguito, il 31 marzo 2020, il CdA di Italtel aveva deliberato di procedere al deposito di domanda di concordato “in bianco” ed il Tribunale aveva fissato il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda definitiva di concordato o di una domanda omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, il cui decorso è iniziato lo scorso 11 maggio 2020.

L’incertezza sul futuro della controllata non permette di disporre degli elementi necessari per valutare accuratamente la capacità o meno della società controllate di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ma anche di disporre dei dati finanziari approvati da Italtel, necessari per approvare il proprio bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, il CdA ha ritenuto opportuno autorizzare la diffusione di alcuni dati di natura gestionale, relativi alla società e al Gruppo ad essa facente capo, sia del 2019 che del primo trimestre 2020 .Al fine di consentire una informativa il più possibile esaustiva sulle performance del gruppo.

Inoltre, la società – si legge in una nota – si impegna a fornire ogni utile aggiornamento sullo stato ed evoluzione delle vicende che coinvolgono Italtel Spa, anche evidenziandone eventuali rischi di passività che possano insorgere da tali vicende e che possano incidere sia sul Gruppo Italtel che sul Gruppo Exprivia.

Tornando alla situazione finanziaria, l’emittente, al netto della controllata, ha concluso il 2019 con ricavi per 169,3 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto al 2018. Il margine operativo lordo, invece, è salito a 18,32 milioni di euro (+15,3%), mentre quello netto è negativo per 13,12 milioni. Al 31 dicembre 2019, l’indebitamento netto era pari a 43,89 milioni di euro, contro i 45,8 milioni del 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, i ricavi sono piuttosto stabili (+0,6%), mentre la marginalità è in aumento del 6,3%, pari a 3,05 milioni di euro. Mentre la posizione netta è in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2019, per 52,6 milioni di euro (-19%), come da consueta abitudine del primo trimestre.

Il risultato del Settore Operativo IT, risente della svalutazione totale di 25 milioni di euro relativa alla partecipazione nella controllata Italtel oltre ad ulteriori minori svalutazioni sui valori di carico di altre partecipazioni. Una svalutazione a titolo prudenziale, a causa dell’attuale situazione di incertezza in cui si trova la controllata.