Exclusive Brands Torino: Giulio Trombetta (Costadoro) nuovo presidente della rete di imprese

Trombetta prende il posto di Paolo Pininfarina come presidente di Exclusive Brands Torino. Nominati vicepresidenti Edoardo Cavagnino e Alessandra Girardi

Giulio Trombetta nuovo presidente di Exclusive Brands Torino. La rete di imprese, promossa dall’Unione Industriale di Torino per lo sviluppo e la promozione sui mercati esteri di una selezione di brands e di prodotti d’eccellenza del nostro territorio, ha eletto il numero uno di Costadoro al termine del mandato di Paolo Pininfarina. Il presidente Trombetta ha nominato Vicepresidenti Edoardo Cavagnino (Gelati Pepino 1884) e Alessandra Girardi (Vanni Occhiali).

La rete, nata nel 2011, raccoglie oggi 24 imprese di diversi settori, che spaziano dal tessile, alla tecnologia, dalle strutture ricettive all’alta gioielleria, dall’enogastronomia all’estetica, alla moda. Al fine di promuovere e valorizzare i brand su mercati esteri, individuando nuove strategie commerciali e opportunità, consolidando il successo internazionale attraverso la condivisione di esperienze.

Il nuovo organo comune di Exclusive Brands Torino, che passa da 5 a 7 membri, è composto da Luca Boffa (Gruppo Building), Edoardo Cavagnino (Gelati Pepino 1884), Alessandra Girardi (Vanni Occhiali), Roberto Pissimiglia (Edizioni Esav), Giulio Trombetta (Costadoro) e da Licia Mattioli (Mattioli), presidente onorario fondatore, e Paolo Pininfarina (Pininfarina), presidente onorario ambasciatore.

Giulio Trombetta, nuovo Presidente Exclusive Brands Torino, ha commentato: “Sono onorato ed entusiasta per questo incarico, che assumo con grande senso di responsabilità. In questo particolare momento congiunturale, la rete deve porsi obiettivi ambiziosi: l’eccellenza delle nostre aziende emerge non solo dai prodotti di ciascuno, ma anche dall’attenzione al territorio e alle persone. Con i miei vicepresidenti e con il nuovo Organo Comune ci impegneremo per raggiungere nuovi mercati, coinvolgere i giovani, gli studenti e tutta la comunità. Lo faremo, anche grazie al valore aggiunto dato dallo stare insieme: imparare gli uni dagli altri, continuando a migliorare”, ha concluso Trombetta.

Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriali Torino, ha dichiarato: “Faccio i miei migliori auguri a Giulio Trombetta per la nomina alla Presidenza di Exclusive Brands Torino. Oggi il nostro obiettivo è porre le basi per una crescita solida e duratura: se vogliamo che questo accada, le imprese devono fare rete per accrescere la propria competitività sui mercati globali, attraverso progetti di partnership, con strategie e obiettivi comuni”.

I risultati di Pininfarina

Durante il mandato di Paolo Pininfarina, le aziende della rete sono passate da 19 a 24. Tra gli importanti traguardi raggiunti, la presenza al Fuorisalone di Milano del 2018, la partnership con il Principato di Monaco, la serie “Exclusive Talks”, la partecipazione all’Expo Dubai 2020 con una Limited Edition dedicata, il lounge in occasione di Nitto ATP Finals, gli eventi charity e le celebrazioni in occasione del decennale.

L’ormai ex president edi Exclusive Brands Torino, Paolo Pininfarina, ha concluso: “Nel porgere i più calorosi complimenti a Giulio Trombetta per la nomina, sono orgoglioso dell’attività svolta in questi anni. Ci tengo a ringraziare l’Organo Comune uscente, in particolare la vicepresidente Paola Bertoldo, per l’impegno dimostrato in un periodo particolarmente difficile per il nostro Paese e la nostra economia. Nonostante le enormi difficoltà, abbiamo raggiunto obiettivi importanti, e questo non sarebbe stato possibile senza il grande supporto dell’Unione Industriali Torino, nelle persone del Direttore, Angelo Cappetti, e di Alberto Gamba, Francesca Pacella e Laura Marengo. Ora si apre una nuova fase, all’insegna del consolidamento e dell’espansione”.