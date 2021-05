Ex Ilva, condanne: 20 anni ai Riva, 3 e mezzo a Vendola, confisca del forno

Clamorosa sentenza della Corte d’Assise di Taranto nel processo per inquinamento ambientale dell’ex Ilva: pesanti condanne ai vecchi proprietari e all’ex Governatore della Puglia – Confiscato il forno a caldo

Pesanti condanne nel processo sull’inquinamento ambientale dell’ex Ilva di Taranto. La Corte d’Assise della città pugliese ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell’Ilva, che rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Disposta anche la confisca degli impianti, nel frattempo passati prima attraverso una gestione commissariale e poi acquisiti da ArcelorMittal. Condannato a 3 anni e mezzo anche l’ex presidente della Regione Puglia all’epoca dei fatti contestati, Nichi Vendola, per concussione aggravata in concorso. I pm avevano nei confronti di tutti i condannati richiesto pene più severe: per i Riva erano stati chiesti 28 e 25 anni, per Vendola 5 anni.

Nell’insieme, la pubblica accusa aveva invocato 35 condanne per quasi quattro secoli di carcere. La condanna a 28 anni di reclusione era stata chiesta anche per l’ex responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva Girolamo Archinà, e l’ex direttore dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso. Alla lettura della sentenza hanno esultato gli ambientalisti e i genitori tarantini in presidio dalla mattina. Tra gli altri, ci sono anche rappresentanti del movimento Tamburi Combattenti e delle associazioni che aderiscono al Comitato per la Salute e per l’Ambiente (Peacelink, Comitato Quartiere Tamburi, Donne e Futuro per Taranto Libera, Genitori Tarantini, LiberiAmo Taranto e Lovely Taranto). Sono circa mille le parti civili.