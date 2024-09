Evergrande: Cina multa PwC per 62,2 milioni di dollari e blocca le attività per sei mesi

Le autorità cinesi hanno preso questa decisione a causa del ruolo di PwC nella revisione dei conti di Evergrande, il colosso immobiliare messo in liquidazione e accusato di frode

Altri guai per PwC. Dopo la multa di 15 milioni di sterline nel Regno Unito, la filiale cinese ha ricevuto una sanzione storica di 62,2 milioni di dollari (441 milioni di yuan) e un divieto di operare per sei mesi. Questo pesante provvedimento è stato deciso dalle autorità cinesi a causa del ruolo della società di revisione nel caso Evergrande, il colosso immobiliare che ha clamorosamente fallito, portando a un mega-scandalo di frode finanziaria.

Il crollo di Evergrande e il ruolo di PwC: ecco cosa è successo

Evergrande, prima del suo crollo, era uno dei più grandi sviluppatori immobiliari al mondo, con un debito che superava i 300 miliardi di dollari. Nel gennaio 2022, la compagnia è entrata in una procedura di liquidazione coatta a causa di difficoltà finanziarie insormontabili e accuse di frode. Le autorità cinesi hanno scoperto che Evergrande aveva gonfiato i suoi ricavi di ben 78 miliardi di dollari nei bilanci del 2019 e 2020.

In questo contesto, PwC, uno dei principali studi di revisione contabile globali, ha effettuato la revisione contabile di Evergrande per quasi 14 anni, fino a inizio 2023. Durante questo lungo periodo, le autorità hanno scoperto che l’azienda contabile, attraverso la sua filiale di Guangzhou, era a conoscenza di gravi errori nei bilanci di Evergrande ma ha scelto di ignorarli. Non solo non ha corretto le imprecisioni, ma ha anche emesso rapporti che hanno contribuito a nascondere la verità sulla reale situazione finanziaria dell’azienda.

Una sanzione storica per PwC

In risposta a queste gravi mancanze, la China Securities Regulatory Commission (Csrc) e il ministero delle Finanze hanno inflitto a PwC una sanzione record, confiscando i 27,7 milioni di yuan di ricavi ottenuti dalla revisione dei conti di Evergrande e imponendo una multa aggiuntiva di 297 milioni di yuan. Inoltre, la licenza della filiale di Guangzhou è stata revocata e PwC non potrà svolgere attività di revisione contabile in Cina per i prossimi sei mesi. Queste multe e il blocco rappresentano il più severo divieto mai imposto a una delle Big Four della contabilità nel paese e e arrivano in un clima difficile per la società, caratterizzato da un esodo di clienti e una serie di licenziamenti negli ultimi mesi.

PwC ammette fallimenti di revisione in Cina

L’azienda di revisione contabile ha ammesso che i suoi standard di revisione in Cina sono stati “inaccettabilmente bassi”. L’azienda ha dichiarato di essere “delusa” dal lavoro di revisione e ha preso misure significative, licenziando sei partner e altri cinque membri del personale coinvolti nella revisione di Evergrande.

Mohamed Kande, presidente globale di PwC, ha commentato: “Il lavoro svolto dal team di revisione di Hengda di PwC Zhong Tian è stato ben al di sotto delle nostre alte aspettative ed è stato completamente inaccettabile. Non rappresenta ciò che siamo come rete e non c’è spazio per tali comportamenti in PwC. Stiamo prendendo misure concrete per responsabilizzare i colpevoli e avviare un programma di rimedi completo per rafforzare la nostra filiale in Cina.”

La filiale cinese di PwC è una delle più grandi operazioni internazionali dell’azienda e impiega circa 18mila persone. La sospensione e le sanzioni hanno avuto un impatto significativo, portando alla perdita di alcuni clienti in Cina e creando incertezze per il futuro dell’azienda nella regione.