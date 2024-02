Eusider acquisisce il 100% di Profiltubi e rafforza la sua posizione nei tubi saldati in acciaio

Il gruppo della famiglia Anghileri ha perfezionato l’acquisizione dal fondo tedesco Auctus Capital Partners di Profiltubi e della sua controllata O.M.V Ventura riportando sotto proprietà italiana un player importante del settore siderurgico del Paese

Eusider Group ha completato l’acquisizione del 100% di Profiltubi di Reggiolo e della sua controllata O.M.V Ventura di Lesmo dal fondo tedesco Auctus Capital Partners. Profiltubi è un leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di tubi saldati in acciaio al carbonio, con un fatturato consolidato di circa 200 milioni di euro. Viene riportata così sotto proprietà italiana, tramite un’operazione di “reshoring” azionario, un’importante realtà industriale del settore siderurgico del Paese.

Dall’acquisizione nascerà un polo strategico

L’acquisizione riveste un ruolo fondamentale per gli obiettivi del Gruppo Eusider, consentendo di creare un polo strategico che aumenterà il potere di mercato.

Grazie alla conclusione di questa operazione, il Gruppo potrà beneficiare della condivisione di processi lavorativi efficienti, tecnologie innovative e vantaggi logistici. Le nuove sinergie commerciali con Profiltubi e l’incremento della capacità produttiva consentiranno al gruppo di crescere anche dal punto di vista del fatturato, prevedendo un volume di affari stimato tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro entro il 2024.

Chi è Eusider

Il gruppo Eusider, di proprietà della famiglia Anghileri, è uno dei principali centri servizi in Italia, attivo nelle lavorazioni di coils, tubi, lamiere da treno, tondi e banda stagnata. Nel 2022 ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro e un Ebitda del 10,6%.

Fondato alla fine degli anni Settanta da Eufrasio e Antonio Anghileri, il gruppo ha sede a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Eusider serve una vasta gamma di settori, tra cui elettrodomestici, automotive, macchine movimento terra, veicoli industriali, cantieristica e officine meccaniche. Oltre a Eusider Spa, il gruppo comprende altre dieci società controllate e 15 stabilimenti produttivi, impiegando circa 900 dipendenti e producendo e consegnando circa 1,3 milioni di tonnellate di acciaio.

Il gruppo Profiltubi

Il gruppo Profiltubi, con sede a Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, opera nel settore siderurgico da cinquant’anni e si specializza nella produzione di tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato, disponibili in diverse forme e dimensioni.

Nel 2020, la maggioranza delle quote è stata acquisita dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital Partners, in partnership con alcuni membri della famiglia Alfieri. Auctus ha promosso ulteriori sviluppi commerciali per il Gruppo Profiltubi, sotto la guida dell’amministratore delegato Giorgio Frigerio, e ha favorito una transizione verso una gestione manageriale moderna. Allo stesso tempo, ha supportato una strategia mirata di fusioni e acquisizioni, culminata con l’acquisizione del 100% di O.M.V. Ventura nel 2021.

L’operazione vedrà il coinvolgimento, ancora in fase di definizione, di diversi istituti finanziari, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole, Banco BPM, Bper e Simest.

“Con questa operazione continua il processo di crescita e verticalizzazione del nostro gruppo. L’acquisizione di Profiltubi e OMV Ventura è strategica in quanto ci permette di completare la gamma di offerta di tubi: ora copriamo tutte le dimensioni e siamo in grado di proporci sul mercato in maniera completa e integrata” ha affermato il fondatore Eufrasio Anghileri.

“Esprimo grande soddisfazione, anche da parte di tutti i collaboratori di Profiltubi e OMV per questa operazione con il gruppo Eusider che ci permetterà un ulteriore e rilevante sviluppo nel settore del tubo saldato” ha dichiarato il Responsabile del Gruppo Profiltubi, Giorgio Frigerio che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente.