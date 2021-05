European beer challenge: Birra del Borgo trionfa con quattro medaglie

Tre ori e un argento per il birrificio laziale che si afferma in una difficile competizione confrontandosi con le più importanti birre mondiali

Grande affermazione italiana all’European Beer Challenge, famosa competizione dedicata alla birra, gestita dalla più importante organizzazione di premi per bevande al mondo, inclusi CWSA e Women’s Wine & Spirits Award che si è svolta a Londra. Il birrificio di Colle Rosso dell’alta Valle del Salto nella Riserva Naturale dei Monti della Duchessa, porta a casa quattro prestigiose medaglie: medaglia d’oro per la categoria American IPA con ReAle Extra; medaglia d’oro per la categoria Belgan Style IPA con Maledetta; medaglia d’oro per la categoria Barley Wine con 16° Vintage; medaglia d’argento per la categoria Italia Grape Ale con L’equilibrista.

La competizione londinese vede in gara le birre più interessanti del panorama mondiale che hanno combattuto per impressionare 100 tra i più influenti buyers di birra in Europa, selezionati in base a criteri rigorosi. Vincere una medaglia all’European Beer Challenge è il sigillo di approvazione per i produttori di birra che desiderano accrescere la loro visibilità ed entrare nei mercati europei.

Stefaan Anckaert, amministratore delegato di Birra del Borgo, ha così commentato i successi ottenuti: “Da anni ci impegniamo per creare prodotti unici e dal carattere inimitabile, questo riconoscimento per noi è davvero significativo, ci spinge a portare avanti il lavoro sulla qualità e la ricerca iniziato a Borgorose nel 2005 con la nascita del birrificio”.

Tutte le birre vincitrici dell’european Beer Challenge: