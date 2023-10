Europa, Manifesto in 7 punti per il rilancio: Prodi, Amato, Monti, Juncker, Constancio e Moscovici tra i firmatari

In vista delle prossime elezioni europee una trentina di personalità del Vecchio continente – tra cui Prodi, Amato e Monti – hanno lanciato un Manifesto in 7 punti per sostenere il rilancio del ruolo dell’Europa

Un Manifesto per il rilancio dell’Unione Europea al tempo della nuova “guerra fredda” in vista del prossime elezioni europee: lo hanno lanciato una trentina di personalità europee indicando 7 soluzioni per la svolta della Ue. Tra i firmatari personalità illustri come l’ex Presidente della Commissione europea e due volte premier, Romano Prodi, gli ex premier Giuliano Amato e Mario Monti, l’ex Presidente della Bce Jean-Claude Juncker, l’ex Governatore della Banca del Portogallo, Vitor Constancio, l’ex eurocommissario Pierre Moscovici, gli economisti Marcello Messori, Marco Buti, Guido Tabellini, Andrè Sapir e tanti altri.

“La persistente guerra in Ucraina e l’approfondirsi del conflitto fra Stati Uniti e Cina sono i fattori che connotano il nostro tempo. Si sta definendo un nuovo ordine mondiale e, se rimarrà una costruzione compiuta solo a metà, l’Unione Europea non avrà alcun ruolo nel plasmare questo nuovo ordine”: comincia così il Manifesto che prosegue sollecitando la Ue a “fare uno sforzo per creare le condizioni di un ritorno al multilateralismo e per evitare che le relazioni internazionali siano dominate da pure logiche di potere che peggiorerebbero le condizioni di ognuno di noi”.

Europa: sette fattori chiave per il rilancio

Dopo l’analisi il Manifesto indica con concretezza le soluzioni che possono favorire il rilancio del ruolo dell’Europa. Eccole: