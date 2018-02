Europa League, sorteggi: Lazio-Dinamo Kiev e Milan-Arsenal

Per i biancocelesti è un discreto sorteggio: gli ucraini non sono da sottovalutare (ne sanno qualcosa i cugini romanisti) ma poteva andare peggio – Per il Milan sfida dal sapore di Champions contro i londinesi.

Dinamo Kiev per la Lazio, Arsenal per il Milan. Questo ha decretato l’urna di Nyon per le due squadre italiane in corsa agli ottavi di finale di Europa League: entrambe disputeranno la gara di andata in casa, tra due giovedì, mentre il ritorno è fissato per giovedì 15 marzo. La finale è invece in programma il 16 maggio a Lione.

Per i biancocelesti è un discreto sorteggio: gli ucraini non sono da sottovalutare (ne sanno qualcosa i cugini romanisti) ma poteva andare peggio, come si suol dire. Scansate infatti le più accreditate Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lione o lo stesso Arsenal, che invece è toccato al Milan per una sfida affascinante, dal sapore di Champions League. Milan e Arsenal si sono infatti affrontate già sei volte in competizioni Uefa, con un bilancio di due vittorie a testa e due pareggi.

Ecco tutti gli accoppiamenti: