Europa League, Inter-Eintracht e Napoli-Salisburgo

Sorteggio abbordabile per le due italiane nei quarti di finale: Inter contro i tedeschi, per il Napoli gli austriaci che l’anno scorso eliminarono la Lazio – Evitate le spagnole e il Chelsea – Gare di andata il 7 marzo, finalissima il 29 maggio a Baku.

Sorteggio accettabile per le due squadre italiane ancora in corsa in Europa League. Negli ottavi di finale l’Inter ha pescato l’Eintracht di Francoforte, squadra tedesca che nella Bundesliga viaggia a ridosso delle posizioni europee, mentre il Napoli di Carlo Ancelotti (che esordisce quest’anno nella competizione) incontrerà gli austriaci del Salisburgo, che l’anno scorso sempre in Europa League furono capaci di eliminare la Lazio e di arrivare fino alle semifinali. Le due formazioni avversarie non sono da sottovalutare, ma le italiane – entrambe retrocesse dai gironi di Champions League – hanno scampato il pericolo di scontri ben più impegnativi, visto che il sorteggio era totalmente libero, senza tenere conto del ranking e con la possibilità anche di veder uscire un derby fratricida tra nerazzurri e campani. C’era infatti da evitare il Chelsea di Maurizio Sarri, che trova la Dinamo Kiev, l’Arsenal (che pesca uno degli underdog, il Rennes) e le solite temibili spagnole, che erano ben tre: Siviglia, che se la vedrà con lo Slavia Praga, Valencia contro Krasnodar e Villarreal contro lo Zenit San Pietroburgo, in quella che forse è la sfida più equilibrata e più di alto livello, almeno come prestigio delle squadre in campo.

Ecco il tabellone completo degli ottavi di finale:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Villarreal-Zenit

Le gare di andata sono in programma giovedì 7 marzo, quelle di ritorno il 14. La finalissima si giocherà mercoledì 29 maggio a Baku, in Azerbaigian.