Euronext lancia il Mib ESG, l’indice delle società sostenibili

Nel nuovo indice entrano le 40 migliori società sulla base dei criteri ESG selezionate tra le 60 aziende italiane più liquide.

Euronext ha lanciato il nuovo Mib ESG, il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane. Lo scopo di questo nuovo indice è quello di individuare le maggiori società quotate che presentano le migliori performance sui parametri della sostenibilità.

“L’indice MIB® ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris (V.E.), società di Moody’s ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti”, spiega Euronext in una nota.

In base a quanto previsto sarà stilata una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG. Le componenti dell’indice sono ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato. La composizione dell’indice verrà rivista con frequenza trimestrale allo scopo di inserire di volta in volta le aziende le cui performance ESG siano migliorate in misura sufficiente.

Stéphane Boujnah, Ceo e Presidente del Managing Board di Euronext ha dichiarato: “Il lancio di oggi rappresenta una tappa importante nell’integrazione in corso di Borsa Italiana all’interno di Euronext. Entrambe le società uniscono le rispettive forze per rendere il mercato dei capitali italiani sempre più rilevante nella trasformazione sostenibile in corso del mondo finanziario”

Sabine Lochmann, Global Head of ESG Measures at Moody’s ESG Solutions & President of V.E., ha commentato “Siamo orgogliosi che i nostri dati ESG di elevata qualità siano utilizzati per l’indice Mib ESG grazie alla nostra continua collaborazione con Euronext.”.

Attualmente, la lista delle società presenti nell’indice Mib Esg comprende: