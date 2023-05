EuroGroup Laminations verso il miliardo di euro: nei primi tre mesi del 2023 boom di ricavi e marginalità

L’azienda di motori elettrici, forte di un massiccio portafoglio ordini e di un fatturato in crescita, punta al miliardo di ricavi per il 2023

EuroGroup Laminations viaggia verso il miliardo di ricavi. Il colosso di Baranzate, sbarcato a Piazza Affari lo scorso febbraio, attivo nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con una crescita a doppia cifra di ricavi (+20,2%) e marginalità (+42%). Se il presente è roseo lo è altrettanto il futuro: per il 2023 il gruppo stima di arrivare al miliardo di ricavi.

“Siamo molto soddisfatti di presentare alla comunità finanziaria gli ottimi risultati ottenuti nei primi tre mesi del 2023 in un contesto macroeconomico che rimane incerto. Siamo partner affidabili dei più importanti gruppi internazionali dell’automotive e insieme a loro stiamo contribuendo alla transizione verso l’elettrificazione in modo sostenibile e responsabile”, ha commentato Marco Arduini, ad di EuroGroup Laminations.

Si muove in frazionale rialzo il titolo di EuroGroup Laminations (+0,6%) a Milano.

I risultati del primo trimestre 2023

Con un portafoglio ordini del segmento EV&Automotive di circa 6,1 miliardi di euro, nel 2022 EuroGroup Laminations ha conseguito ricavi pari a circa 851 milioni di euro. Nel primo trimestre del 2023, i ricavi sono stati pari a 229,8 milioni, in aumento del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 (191,2 milioni). Il segmento EV&Automotive ha totalizzato ricavi record pari a 116,4 milioni, con una crescita del 108,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (55,9 milioni), dovuta principalmente ad un aumento dei volumi legato alla crescente domanda di prodotti per trazione EV. Il segmento Industrial invece ha registrato ricavi complessivi pari a 113,4 milioni, rispetto ai 135,3 milioni nello stesso periodo del 2022. Anche in termini di marginalità, il gruppo ha chiuso i primi tre mesi dell’anno in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2022. L’Ebitda si è attestato a 27,0 milioni, +42% rispetto al primo trimestre del precedente esercizio (19 milioni), portando il rapporto Ebitda/Ricavi a 11,8% rispetto al 10% dei primi tre mesi del 2022, nonostante due importanti progetti in fase di ramp-up in Nord America.

Dal punto di vista geografico, i ricavi dell’area EMEA sono pari a 138,4 milioni in aumento del 20,4%, quelli dell’area Nord America pari a 82,8 milioni in aumento del 24,7%, in entrambi i casi principalmente per effetto dell’incremento dei volumi guidato dalla forte domanda nell’ambito EV&Automotive. I ricavi dell’area Asia sono pari a 8,6 milioni (9,9 milioni nei primi tre mesi del 2022), una riduzione dovuta principalmente al segmento Industrial e alla strategia “zero Covid” che ha impattato la Cina nella prima parte del trimestre.

Approvata la guidance 2023

Sulla base del portafoglio ordini, EuroGroup Laminations ha inoltre approvato la guidance del 2023 che prevede un traguardo di ricavi stimati tra gli 980 milioni e il miliardo di euro, Ebitda tra 122-126 milioni di euro, Capex a circa 95 milioni di euro e un capitale circolante commerciale netto tra 170-180 milioni di euro.