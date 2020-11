Eurizon premiata ai Funds Europe Awards 2020

La società del gruppo Intesa Sanpaolo vince come miglior “Società europea di Asset Management dell’anno, con oltre 100 miliardi di euro”.

Alla 16° edizione dei Funds Europe Awards che si è tenuta il 19 novembre 2020, Eurizon è stata premiata come miglior “Società europea di Asset Management dell’anno, con oltre 100 miliardi di euro”. “E’ una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento che attesta la capacità della nostra società di competere e distinguersi a livello internazionale, soprattutto in un anno particolarmente difficoltoso come il 2020”, commenta Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon. “Questo premio va a tutte le persone di Eurizon in Italia e all’estero che hanno dimostrato grande resilienza, perseveranza e passione. Ma anche ai nostri partner commerciali con cui abbiamo sviluppato un forte spirito di squadra, elemento fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo”.

I Funds Europe Awards riconoscono i risultati e i contributi personali e aziendali all’interno della comunità dei fondi europei e accreditano pubblicamente coloro che hanno fatto progredire l’agenda transfrontaliera nel settore dei fondi. Il premio è assegnato tenendo in considerazione i seguenti criteri: performance, crescita, innovazione, sviluppo, servizio clienti, impegno per l’Europa e per l’industria. Per maggiori dettagli sui Funds Europe Awards e sulla metodologia adottata consultare il sito.