Eurizon, il patrimonio gestito sale a 349 miliardi (+4%)

La società di asset management di Intesa Sanpaolo accelera nel quarto trimestre 2020 e chiude l’anno con un utile di 512,9 milioni. Record in Cina

Eurizon, la società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2020 con un utile netto di 512,9 milioni. La raccolta netta sui dodici mesi è stata pari a 5,2 miliardi, mentre il patrimonio gestito ha raggiunto i 349 miliardi (+4%)

Il margine da commissioni si è attestato a 835,4 milioni, con un rapporto cost/income al 18,1%. Lo comunica la società di gestione.

L’espansione internazionale è assicurata con la performance della controllata cinese Penghua Fund Management (49%). Le masse in gestione sono salite a un livello record appena sotto i 103 miliardi di euro.

Nello specifico della raccolta, i fondi aperti hanno ottenuti flussi in ingresso per 5 miliardi, distribuiti tra obbligazionari (+3,3 miliardi), azionari (+3,2 miliardi), bilanciati (+2 miliardi) e monetari (+2 miliardi). Negativi invece i flussi sui fondi flessibili per 5,5 miliardi.

Il trend di crescita, precisa il comunicato Eurizon, “ha registrato un’accelerazione nell’ultimo trimestre, con 4,5 miliardi di raccolta tra ottobre e dicembre 2020”.

“Il 2020 è stato particolarmente complesso e senza precedenti, a causa della pandemia. In questo primo anno alla guida di Eurizon, non posso che esprimere soddisfazione per le capacità e la coesione di cui ha dato prova la squadra della divisione Asset Management, riuscendo a raggiungere importanti risultati – ha commentato l’a.d. Savero Perissinotto -. Stiamo portando avanti significative iniziative su diversi fronti, tra cui nuove soluzioni per la riqualificazione della liquidità, in collaborazione con le altre divisioni del gruppo Intesa Sanpaolo, e nuovi strumenti a supporto dell’economia reale conformi alla normativa sui Pir alternativi. Stiamo inoltre rafforzando – ha concluso – la collaborazione con le realtà dell’ex gruppo UBI tramite l’attività di collocamento dei prodotti Eurizon, così come il coordinamento con la struttura di asset management di Pramerica sgr”.