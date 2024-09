Eni, trattative Giappone-Italia: Tokyo vuole acquistare Gnl in caso d’emergenza

Secondo il network pubblico nipponico Nhk, Giappone e Italia stanno trattando un memorandum d’intesa che consenta a Tokyo di comprare Gnl da Eni in via preferenziale in caso d’emergenza

Giappone e Italia stanno trattando per firmare un memorandum d’intesa che permetta a Tokyo di mettersi al sicuro dal punto di vista energetico, consentendogli di comprare in via preferenziale Gnl (gas naturale liquefatto) da Eni in caso di situazioni d’emergenza.

Lo rivela il network pubblico nipponico Nhk, che cita fonti vicine al dossier.

L’accordo tra Eni e il Giappone

Secondo quanto riferito da Nhk, l’intesa consentirebbe alla Japan Organization for Metals and Energy Security, l’agenzia amministrativa indipendente sostenuta dallo Stato , di acquistare gas naturale liquefatto dal colosso italiano dell’energia nel caso in cui si verificassero emergenze di qualsiasi natura.

Dal 24 febbraio del 2022, vale a dire dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i prezzi del Gnl sono schizzati al rialzo al punto da rendere una questione globale quella delle forniture stabili di Gnl. Per questo motivo molti Stati stanno cercando di garantirsi forniture stabili, siglando accordi.