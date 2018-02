Eni: scoperto gas nell’offshore di Cipro

Per una valutazione accurata delle dimensioni della scoperta sono richiesti nuovi studi – Eni è l’operatore del Blocco 6, dove è stata effettuata la scoperta, con una quota del 50%: Total è partner con il restante 50%.

Eni annuncia di avere effettuato una scoperta di gas nel Blocco 6, nell’Offshore di Cipro, attraverso il pozzo Calypso 1. Lo fa sapere la società in una nota. Il pozzo, perforato in 2.074 metri di profondità d`acqua e a una profondità totale di 3.827 metri, ha incontrato una estesa colonna mineralizzata a gas metano in rocce di età Miocenica e Cretacica.

Sul pozzo è stata eseguita una campagna di campionamento sui fluidi e sulle rocce. Calypso 1 è una promettente scoperta di gas e conferma l`estensione del tema di ricerca di Zohr nelle acque economiche esclusive di Cipro. Per una valutazione accurata delle dimensioni della scoperta sono richiesti nuovi studi e un programma di delineazione.

Eni è l’operatore del Blocco 6 con una quota del 50% e Total è partner con il restante 50%. Eni è presente a Cipro dal 2013 e detiene interessi in sei licenze situate nell`acque economiche esclusive della repubblica (nei Blocchi 2, 3, 6, 8, 9 e 11), cinque in qualità di operatore.