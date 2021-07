Eni: per l’eolico offshore in Scozia si fa sul serio

Il gruppo ha stretto un’alleanza paritaria con Red Rock Power per partecipare alla prossima gara per l’eolico offshore in Scozia, ScotWind

Eni si rafforza per allargare il suo perimetro internazionale nel campo delle rinnovabili. Il gruppo italiano annuncia di aver stretto un’alleanza paritaria con Red Rock Power, azienda scozzese attiva nello sviluppo di progetti eolici offshore, per partecipare alla prossima gara per l’eolico offshore in Scozia, ScotWind. A supportare le due aziende ci sarà inoltre Transmission Investment, società che si occupa di trasmissione di energia elettrica in Gran Bretagna.

Eni e Red Rock Power “valuteranno anche future opportunità nelle rinnovabili in Scozia – prosegue il comunicato – e uniranno le proprie competenze nello sviluppo di parchi eolici offshore, al fine comune di supportare la transizione energetica e il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni” nel Regno Unito.

“Siamo certi che questa collaborazione contribuirà al raggiungimento dei target di Eni nelle rinnovabili e allo sviluppo del ruolo della Scozia nella decarbonizzazione del Mare del Nord – commenta Alessandro Della Zoppa, responsabile del settore rinnovabili in Eni gas e luce – Il successo di ScotWind sarà cruciale per lo sviluppo dell’industria locale del settore e per il posizionamento delle nuove tecnologie in un mercato globale in crescita”.

Per Guy Madgwick, amministratore delegato di Red Rock Power, “la priorità in questo momento è formulare una proposta competitiva”. L’obiettivo, ha aggiunto il manager, è “espanderci massimizzando le opportunità per il settore eolico e per l’industria locale scozzese”.

Eni punta a espandere il portafoglio nelle rinnovabili a 60 GW di capacità installata entro il 2050. Nel dicembre 2020, il gruppo ha acquistato una quota del 20% nel progetto eolico offshore di Dogger Bank, che si aggiunge a diversi progetti nel solare e nell’eolico onshore in tutto il mondo.

Inoltre, Eni, l’Università di Strathclyde e Eni Corporate University hanno recentemente firmato un memorandum d’intesa per sviluppare e fornire un programma che aiuti i professionisti e le maestranze impiegati nel settore oil e gas in Scozia a trasferire le proprie competenze alle tecnologie rinnovabili, creando impieghi di alto profilo in Scozia.