Eni avvia produzione di olio e gas in giacimento Costa d’Avorio con Petroci

Il giacimento Baleine rappresenta il primo progetto di produzione a emissioni zero in Africa. Si arriverà a 150.000 di barili di petrolio al giorno

Eni ha avviato la produzione di gas e petrolio dal giacimento di Baleine, nelle acque della Costa d’Avorio. Lo ha comunicato il cane a sei zampe in una nota spiegando che “si tratta del primo progetto di produzione a emissioni zero in Africa”.

“Baleine rappresenta ad oggi la più grande scoperta di idrocarburi nel bacino sedimentario della Costa d’Avorio”, prosegue la nota, e l’avvio della produzione “arriva a meno di due anni dalla scoperta nel settembre 2021, e a meno di un anno e mezzo dalla decisione finale di investimento”. Il tutto grazie “alla piena collaborazione del partner Petroci”.

Descalzi (Ad Eni): “Baleine è una pietra miliare nelle attività di Eni”

“L’avvio di Baleine è una pietra miliare nelle attività di Eni”, ha commentato l’ad Claudio Descalzi. “Questo risultato rappresenta i principi fondamentali della nostra strategia, che comprende il pionieristico progetto net-zero dell’Africa, lo sviluppo accelerato, la fornitura di gas al mercato locale e la promozione di una transizione giusta”. Tutta la produzione di gas dal giacimento di Baleine, sia di questa fase di sviluppo sia delle prossime, sarà consegnata a terra tramite un gasdotto di nuova costruzione e permetterà alla Costa d’Avorio di “soddisfare il mercato domestico di elettricità, consolidando l’accesso all’energia, e rafforzare il suo ruolo di hub energetico regionale per i Paesi confinanti”, prosegue la nota.

Gas e petrolio dalla Costa d’Avorio: tutte le fasi

Per la prima fase la produzione avviene attraverso la Fpso Baleine, un’unità di produzione e stoccaggio galleggiante ristrutturata e potenziata per consentirle di trattare fino a 15.000 barili al giorno di petrolio e circa 25 Mscf/d (Milioni di piedi cubi standard al giorno) di gas associato.

L’avvio della fase due è previsto per la fine del 2024 e porterà la produzione del campo a 50.000 barili al giorno di petrolio e circa 70 Mscf/d di gas associato. Con la terza fase di sviluppo si prevede di portare la produzione del campo a circa 150.000 barili di petrolio al giorno e circa 200 Mscf/d.