Eni accumula 7,84 miliardi di perdite, giù la produzione

A pesare sui conti del colosso petrolifero italiano sono la crisi da Covid-19 e l’eccesso di forniture di oil & gas. – Nel terzo trimestre la perdita netta è di 0,5 miliardi

Eni chiude il terzo trimestre con una perdita una netta di 0,5 miliardi nel trimestre e di 7,84 miliardi nei nove mesi a causa delle svalutazioni che il gigante nazionale, come altre major, si è trovato costretto a fare. È la crisi da Covid-19 che sommata all’eccesso di forniture di oil & gas mette le grandi oil company private sotto un profondo stress. La parola chiave è oversupply mentre la pandemia contrae la domanda e il mondo affronta una tradizione energetica di natura epocale.

Tornando a Eni, i dati adjusted rilevano una perdita trimestrale netta adjusted di 0,15 miliardi nel terzo trimestre e di 0,81 miliardi nei nove mesi. Ma a fare la differenza sono appunto le svalutazioni.

Nel comunicato il gruppo sottolinea come “il trimestre registra un rimbalzo della performance dovuto a un migliore bilanciamento dei fondamentali oil in un contesto di lenta ripresa dell’attività economica e incertezze circa il contenimento della pandemia, con ricadute sulla propensione dei consumatori agli spostamenti”. Il risultato operativo adjusted mostra un utile di 0,54 miliardi nel terzo trimestre in significativo miglioramento rispetto alla perdita del secondo trimestre 2020 (1 miliardo). Il confronto annuo (-75%) rimane penalizzato dallo scenario ancora recessivo a causa degli effetti della pandemia. Nei nove mesi l’utile operativo adjusted scende a 1,41 miliardi (-79% rispetto al 2019). La produzione di idrocarburi si contrae nel trimestre del 10% a 1,7 milioni di boe/giorno e del 6% nei 9 mesi.