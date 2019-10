Energia e condomini, a Milano la bolletta cala dell’80%

Enel X con Teicos e Rockwool ha realizzato la riqualificazione del condominio di viale Murillo 10, grazie agli ecobonus e agli incentivi del Comune di Milano con il bando BE2: consente di ridurre il 74% dei consumi energetici.

E’ a Milano il primo condominio campione di efficienza energetica. Grazie a un virtuoso utilizzo dell’ecobonus e agli incentivi messi a disposizione dal Comune di Milano con il bando BE2, un innovativo intervento di riqualificazione permetterà all’edificio al civico 10 di viale Murillo, nel capoluogo lombardo, di ottenere una riduzione dei consumi energetici del 74% e un risparmio complessivo in bolletta dell’80%, oltre alla bonifica e alla ristrutturazione dell’intero palazzo. Il progetto, di assoluta avanguardia a livello nazionale, è stato sostenuto da Enel X, Teicos Group e Rockwool Italia, oltre che promosso dalla campagna di Legambiente Lombardia “Condomini Efficienti”, lanciata nel 2018.

Composto da nove unità abitative suddivise in cinque piani, il condominio di viale Murillo, 10 era in classe energetica G, con un consumo pari a 175kW/mq2 l’anno e riscaldato ancora a gasolio. Presentava importanti problemi di infiltrazione sulla copertura e di degrado della facciata. Gli interventi si sono concentrati su: risanamento della facciata e isolamento termico a cappotto; rifacimento della copertura e isolamento termico; isolamento delle salette del piano terra e di tutti i vani riscaldati. Infine, è stata eseguita la sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore a gas. Si tratta di interventi che hanno permesso il miglioramento della classe energetica da G a C con una riduzione dei consumi prevista del 74% pari a 48kW/mq e una totale valorizzazione dell’immobile.

All’inaugurazione del rinnovato complesso abitativo erano presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il responsabile Italia di Enel X, Alessio Torelli, l’AD di Teicos Group, Cecilia Hugony, e il Business Unit Director di ROCKWOOL Italia, Paolo Migliavacca e dal Presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.