Energia come stile di vita: il nuovo progetto social di Enel

Il gruppo ha lanciato #EnelStyle, una iniziativa comunicativa che attraverso parole (su Spotify) e immagini (su Instagram) vuole raccontare il nesso concettuale tra energia e design, attraverso oggetti di uso quotidiano

Per disegnare un futuro sostenibile servono energia, innovazione e creatività. E dunque energia e design sono due mondi che sorprendentemente possono correre a braccetto e trovare diversi punti d’incontro. Almeno secondo Enel, che lancia #EnelStyle, il nuovo progetto di comunicazione in cui parole e immagini si fondono per valorizzare gli usi quotidiani dell’energia, coinvolgendo anche gli stessi utenti e lanciato non a caso il 27 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Disegno. Secondo Enel, dunque, oggetti di vita quotidiana possono diventare parte di uno storytelling che racconti in qualche modo il mondo dell’energia, le sue varie declinazioni, e soprattutto le sue evoluzioni. Così, ad esempio, un cavo elettrico arrotolato intorno a dei dischi in vinile può diventare un cappello, un paio di scarpe rosse possono richiamare l’iconica Fiat 500, o ancora delle matite – per tornare al disegno – possono rappresentare il made in Italy attraverso i colori della nostra bandiera.

L’iniziativa è per così dire multidisciplinare: il racconto di questo concept avviene soprattutto sul profilo Instagram di Enel, dove attraverso l’uso delle immagini verranno ricreate storie, situazioni di vita, modalità di consumo dell’energia all’interno di luoghi ed elementi che scandiscono il nostro quotidiano. Ma c’è anche una comunicazione psico-acustica, attraverso le playlist pubblicate sul nuovo canale Enel su Spotify. “Attraverso il nuovo concept – spiega Enel sul proprio sito -, costruito su un equilibrio tra parole e immagini, raccontiamo la trasformazione in atto. Un passaggio d’epoca nel quale lo stile di vita si definisce anche attraverso i comportamenti quotidiani, anche i più intimi e personali. L’energia che accende e muove gli oggetti che utilizziamo ogni giorno, ne abilita nuovi usi, ridefinisce la nostra esperienza, apre spazi per l’innovazione e la sostenibilità“.

Il progetto viene declinato anche su Facebook, Twitter e LinkedIn, e soprattutto sul sito di Enel che ospiterà anche i contributi creativi delle persone. #EnelStyle, secondo lo slogan utilizzato dal gruppo energetico, è pensato “per scoprire insieme che l’energia è uno stile di vita ed è ovunque, anche nella punta di una matita che disegna il futuro. L’energia è nella vita delle persone, in ogni istante. L’energia è uno “stile di vita”.”