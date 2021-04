Enel, la comunicazione è podcast: aperto canale Spotify

Il gruppo energetico ha aperto il proprio profilo sulla piattaforma di streaming audio: l’obiettivo è intercettare il pubblico giovane con approfondimenti ma anche playlist musicali

Vi informereste sui temi della sostenibilità e della transizione energetica attraverso un podcast? Volendo, da oggi c’è un’opzione in più: Enel lancia il suo nuovo profilo su Spotify, la piattaforma di streaming audio più frequentata al mondo con oltre 345 milioni di utenti, di cui 10 milioni solo in Italia. Su questo canale, che sarà gestito in modalità collaborativa e aperta, dunque accogliendo i contributi degli utenti, ci saranno non solo podcast di approfondimento ma anche interviste e persino playlist musicali. L’obiettivo di Enel infatti è quello di intercettare il pubblico più giovane, cosiddetto nativo digitale o ancora meglio “nativi di sostenibilità”, come li definisce uno degli impegni fissati dall’Onu per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

Nei podcast, grazie anche alle testimonianze di esperti esterni, Enel ha l’intenzione di approfondire i temi più strategici per il business ma anche di rilevanza socio-culturale, con particolare attenzione a sostenibilità e innovazione attraverso rubriche tematiche. Nel primo podcast, Open Power Talks, Enel Italia racconta l’energia di domani: storie di persone, elettrificazione, innovazione, economia circolare, rinnovabili come leve “per accelerare una transizione energetica giusta per tutti che non lasci indietro nessuno”. Un canale a cui si aprono anche i contenuti esclusivi di Enel Radio, la web radio interna del Gruppo che trasmette ogni giorno a più di 30.000 colleghi in Italia. Il nuovo canale comunicativo, sostenuto anche dal boom dell’app ClubHouse, è dunque sempre più legato all’audio e non solo a testi e video.

Per rendere il proprio profilo ancora più piacevole, Enel ha deciso che gli utenti troveranno playlist musicali sviluppate con una nuova modalità collaborativa e aperta, per cui potranno dare il proprio contributo aggiungendo i brani che preferiscono e che, secondo i loro gusti, rappresentano al meglio un determinato focus. “Un’esperienza sonora per essere sempre più vicini alle persone accompagnandole nella loro quotidianità”, sostiene il gruppo energetico in una nota.