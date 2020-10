Enel X lancia conto online e carta di credito

Attraverso la controllata Enel X Financial Services, il gruppo elettrico inizia a fare concorrenza alle banche e a Poste Italiane – Ecco come funzionano i nuovi servizi

Enel X Financial Services lancia un conto corrente online (con tanto di Iban italiano) e inizia a fare concorrenza alle banche e alle Poste. Il nuovo servizio, attivabile dal 19 ottobre, può essere utilizzato per fare bonifici Sepa, pagare bollettini (compresa la bolletta della luce) e versare tasse e tributi attraverso il sistema pagoPA, ma anche per scambiare denaro in modalità peer-to-peer senza commessioni, saldare il conto della ricarica dell’auto elettrica e fare donazioni alle associazioni del terzo settore.

Tutte queste operazioni si potranno effettuare attraverso una nuova app – Enel X Pay, disponibile su Google Play Store per Android e, nei prossimi giorni, anche sull’App Store di Apple – e una carta di credito contactless collegata al circuito Mastercard.

Inoltre, con l’opzione family è attivo un conto con carta prepagata da affidare ai figli minorenni (a partire dagli 11 anni) per trasferimenti peer to peer, prelievi bancomat e pagamenti sui siti e-commerce. È previsto anche un sistema di parental control che permette ai genitori d’impostare limiti di spesa e categorie merceologiche predefinite.

Per pagare bollette e non solo, dunque, gli utenti potranno evitare di passare per il proprio istituto di credito e quindi non si vedranno addebitare commissioni sul conto corrente bancario. “La disintermediazione dai servizi finanziari tradizionali ci dà la possibilità di entrare in un settore altamente competitivo”, commenta Francesco Venturini, Ceo di Enel X, la società del gruppo elettrico entrata nel settore delle fintech attraverso lo spin-off di Enel X Financial Services.

“Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel – afferma Giulio Carone, Ceo di Enel X Financial Services – Il modello di business a cui ci ispiriamo è quello di una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare”.