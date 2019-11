Enel: utile netto in rialzo del 14,1%, su i target dell’ebitda

Nei primi 9 mesi dell’anno il gruppo guidato da Starace migliora ancora la redditività e aumenta i profitti

Enel archivia i primi nove mesi dell’anno con un utile netto in crescita del 14,1%, a 3,295 miliardi (dai 2,888 miliardi registrati nello stesso periodo del 2018), e ricavi in salita del 3,4%, a 57,124 miliardi, principalmente per le attività di infrastrutture e reti, in particolare in America Latina.

Il risultato netto del gruppo è sceso del 73% su anno, a 813 milioni di euro (dai 3,016 miliardi dei primi nove mesi del 2018), principalmente per una maxi-svalutazione da 4 miliardi di alcuni impianti a carbone in Italia (per 3,3 gigawatt), Spagna, Cile e Russia.

È migliorato dell’8,9% l’Ebitda, a quota 13,2 miliardi.

L’indebitamento finanziario netto è aumentato invece a 46,505 miliardi (+13,2% dai 41,089 miliardi di fine 2018), essenzialmente a causa degli investimenti (6,6 miliardi, +27,7% nel periodo), del pagamento dei dividendi, dei tassi di cambio sfavorevoli e della prima applicazione dell’Ifrs 16.

Il gruppo conferma la politica di dividendi con la deliberazione di un acconto sul dividendo 2019 pari a 0,16 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2020 (+14,3% rispetto all’acconto distribuito a gennaio).

Infine, Enel ha rivisto al rialzo il target di Ebitda ordinario 2019 a 17,8 miliardi.

“In prospettiva, la crescita operativa, il continuo lavoro sulle efficienze e la semplificazione della struttura societaria ci pongono nelle condizioni migliori per superare il target annuale di Ebitda ordinario consolidato portandolo a circa 17,8 miliardi di euro e per raggiungere un utile netto ordinario consolidato di circa 4,8 miliardi di euro a fine 2019 – commenta Francesco Starace, amministratore delegato di Enel – Queste azioni si pongono all’interno di un approccio strategico che vede la sostenibilità come fattore determinante per la creazione di valore per il Gruppo e i suoi stakeholder”.

Nei nove mesi, “il gruppo ha anche accelerato i propri investimenti fino a superare i 6 miliardi di euro – ha aggiunto Starace – l’84% dei quali dedicati a rinnovabili e reti e alimentati da una forte generazione di cassa che continuerà a sostenere le nostre ambizioni di crescita nel medio e lungo termine”.

Infine, “prosegue il nostro percorso verso la decarbonizzazione”: nelle rinnovabili, “in questi nove mesi abbiamo installato 600 MW e ci attendiamo l’entrata in esercizio di ulteriori 2.400 MW entro la fine dell’anno. Questo ci permette di confermare il target di 3 GW di nuova capacità rinnovabile installata entro fine 2019. Stiamo inoltre lavorando per aumentare il nostro target annuale di capacità rinnovabile aggiuntiva a 4 GW, a partire dal 2020″.

Per quanto riguarda invece Open Fiber, “l’aggiornamento è che non c’è alcun aggiornamento”, ha detto durante la conference call con gli analisti il cfo di Enel, Alberto De Paoli, bollando le indiscrezioni su possibili acquirenti per la società della fibra come “semplici rumor”.