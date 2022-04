Enel pronta alla vendita del distributore brasiliano Celg-D per 2 miliardi

Secondo Reuters, Enel sarebbe vicina a vendere il distributore brasiliano pagato 640 milioni nel 2017 – Tra i gruppi interessati State Grid of China, Iberdrola ed EDP Energias do Brasil

Enel si starebbe preparando a vendere la controllata brasiliana Celg, società di distribuzione energetica del Goiás, nel sud-est del Brasile. Lo riporta Reuters valutando il possibile accordo in circa 2 miliardi di dollari e citando tre fonti vicine al dossier. Tra i gruppi interessati a questi asset ci sarebbero State Grid of China, Iberdrola ed EDP Energias do Brasil. A fine giornata, il titolo cede lo 0,38% a 6,08 euro, dopo un avvio positivo.

Pagata 640 milioni nel 2017, versato da Enel all’azionista pubblico Eletrobras e allo Stato di Goia’s, la controllata della multinazionale italiana ha triplicato il suo valore negli ultimi cinque anni, portando in dote oltre 3 milioni di clienti serviti dalla rete di distribuzione, più una concessione fino al 2045.

Tra le società interessate all’acquisizione di Celg-D c’è la concorrente brasiliana CPFL Energia Sa -controllata dalla State Grid Corporation of China – Neoenergia Sa – controllata dalle spagnole Iberdrola – e EDP Energias do Brasil Sa di cui il portoghese EDP è il maggiore azionista.

Altri contendenti per Celg-D, che ha un valore stimato di 10 miliardi di reais (2,14 miliardi) compreso il debito, includono i concorrenti brasiliani Energisa ed Equatorial Energia Sa. Il patrimonio di Celg-D è valutato a circa 5 miliardi di OMR.

Enel e Neunergia hanno rifiutato di commentare. Così come CPFL, EDP Energias do Brasil, Equatorial ed Energisa.