Enel fornirà energia a Gap: nuovo parco eolico negli Usa

Enel Green Power ha siglato con il noto marchio di abbigliamento un contratto di fornitura energetica della durata di 12 anni – Gap Inc. acquisterà l’elettricità prodotta da una porzione di 90 MW di Aurora, il parco eolico da 299 MW attualmente in fase di sviluppo in Nord Dakota.

Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha siglato un contratto di fornitura energetica virtuale di dodici anni con il marchio di abbigliamento Gap, secondo il quale quest’ultimo acquisterà l’energia messa in rete da una porzione da 90 MW di Aurora, il nuovo parco eolico di Enel Green Power attualmente in fase di sviluppo nel Nord Dakota. In linea con l’accordo, si legge in una nota, l’energia eolica fornita a Gap è sufficiente ad alimentare oltre 1.500 store del marchio, pari a circa il 50% del fabbisogno energetico degli oltre 3.300 punti vendita Gap a livello mondiale.

L’elettricità acquistata da Gap Inc. da una sezione da 90 MW di Aurora dovrebbe raggiungere circa i 374 GWh l’anno, evitando l’immissione in atmosfera di 253mila tonnellate di CO2 l’anno.

“La partnership con Gap Inc. – ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile globale di Enel Green Power – dimostra come i brand globali si rivolgano a noi in misura sempre maggiore, vista la nostra consolidata esperienza nel realizzare soluzioni flessibili e personalizzate che rispondano ad esigenze puntuali in materia di rinnovabili. Con questi accordi, che creano ritorni immediati e condivisi, oltre a promuovere le strategie di riduzione delle emissioni, Enel Green Power afferma una volta di più lo stretto legame fra sostenibilità e creazione di valore”.