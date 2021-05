Enel: energia a prezzo di costo e servizi digitali per PMI

La nuova offerta Open Energy Digital di Enel Energia fornisce alle PMI un prezzo competitivo dell’energia e favorisce la digitalizzazione del loro business. Al fine di supportare la ripresa economica delle imprese in un contesto sempre più competitivo

Enel Energia lancia “Open Energy Digital” l’offerta per supportare la ripresa economica delle PMI e, allo stesso tempo, metterle nelle condizioni di entrare facilmente in contatto con esperti dell’innovazione in grado di dare un’accelerazione significativa al futuro dell’impresa in un contesto sempre più competitivo e orientato al digitale.

L’offerta, sviluppata in collaborazione con Accenture, consente alle piccole e medie imprese la possibilità di acquistare l’energia che utilizzano allo stesso prezzo all’ingrosso che Enel Energia paga sul mercato della Borsa Elettrica, dunque senza alcuna maggiorazione. Il prezzo è trasparente e può essere monitorato da chiunque in qualsiasi momento. Per aderire all’iniziativa basta sottoscrivere un abbonamento mensile.

Inoltre, Accenture ha realizzato un sito internet “pronto all’uso” per aiutare le PMI a far crescere il loro business. Il cliente potrà così accedere a un servizio dedicato di design per la costruzione del sito web della propria azienda, con la possibilità di vendere online i suoi prodotti e ricevere e gestire prenotazioni attraverso un sistema di booking online. Open Energy Digital offre anche un catalogo di corsi online per aiutare le imprese ad incrementare le loro competenze in ambito digitale.

Infine, Enel Open Energy arricchisce la sua offerta aggiungendo il piano digital ai piani esistenti, ossia “Open Energy Mono” e “Open Energy Smart”, consentendo ai clienti di gestire la propria fornitura energetica completamente online nell’area riservata e con un servizio dedicato.

Le aziende avranno la libertà di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze attraverso una piattaforma di gestione interamente digitale, con fatturazione bimestrale via e-mail e domiciliazione bancaria.

“Secondo una recente indagine che abbiamo condotto su un campione di PMI italiane, è risultato che circa il 50% di queste non ha un sito web, mentre circa il 65% non è strutturato per la vendita online – ha dichiarato Nicola Lanzetta, Responsabile di Enel Energia -. Questa situazione ha penalizzato le piccole imprese durante il lockdown, con il rischio di avere pesanti ripercussioni anche in questa fase di rilancio delle attività. Per questo motivo abbiamo lavorato con Accenture per ideare un’offerta che, oltre a fornire alle piccole imprese un prezzo competitivo dell’energia, le mette nelle condizioni di entrare facilmente in contatto con esperti dell’innovazione in grado di dare un’accelerazione significativa al futuro dell’impresa”.

“Accenture ha accettato la sfida lanciata da Enel Energia per aiutare le piccole e medie imprese a fare un passo in avanti nel percorso di trasformazione energetica e digitale, aumentando la loro efficienza e competitività – ha dichiarato Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utility di Accenture Italia -. La transizione energetica in atto e la pandemia hanno portato a una necessaria accelerazione dei servizi digitali, che saranno sempre più richiesti in un panorama molto competitivo.”