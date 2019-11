Enav: conti al top, in arrivo 100 assunzioni

La società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha presentato i conti dei primi nove mesi: Ebitda e ricavi in aumento

Traffico e ricavi in aumento, utile netto stabile a ridosso dei 100 milioni, guidance per il 2019 confermata così come le 100 assunzioni promesse nei prossimi mesi. Sono questi i risultati principali dei conti dei primi nove mesi dell’anno di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. I ricavi totali consolidati al 30 settembre 2019 si attestano dunque a 691,3 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto ai primi nove mesi del 2018, con una forte crescita dei ricavi da attività operativa, in parte compensata dall’effetto negativo del balance. I ricavi da attività operativa raggiungono invece un ammontare di 737,8 milioni di euro, con un incremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tale risultato è legato al buon andamento sia dei ricavi di rotta (+3,1%), pari a 541,1 milioni di euro, che ai ricavi di terminale (+4,8%), pari a 178,6 milioni di euro.

Enav ha poi registrato un incremento dello 0,8% del Margine Operativo Lordo (EBITDA), rispetto al 30 settembre 2018, che raggiunge i 236,9 milioni di euro, con un margine EBITDA al 34,3%. Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nei primi nove mesi del 2019 raggiunge i 142,5 milioni di euro, in incremento del 1,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un EBIT margin pari al 20,6%. L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2019 si attesta a 98,8 milioni di euro, stabile rispetto all’analogo periodo del 2018. La posizione finanziaria netta è positiva per 54,6 milioni di euro, in miglioramento di 56,6 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2018. Per l’esercizio 2019 Enav conferma la guidance fornita a marzo 2019 su ricavi netti stabili o in crescita low single-digit. Gli investimenti nel 2019 saranno nell’ordine dei 115-120 milioni di euro.

I costi operativi si attestano a 454,5 milioni di euro in incremento del 3,1% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Il Gruppo ENAV dichiara di aver proseguito nel suo percorso di efficientamento dei costi esterni, grazie ad interventi su specifiche componenti di spesa ed all’ottimizzazione dei processi tra le società del gruppo. I costi operativi esterni, infatti, mostrano una riduzione del 4% rispetto al 30 settembre 2018, attestandosi a 100,5 milioni di euro per effetto della riduzione delle spese di telecomunicazioni, dovuti all’utilizzo della rete E-NET, e delle spese a supporto di alcune commesse oggetto di rimodulazione nell’ultimo trimestre dell’anno. La riduzione è dovuta, in parte, anche agli effetti derivanti dall’applicazione del principio IFRS 16 sui costi di locazione e noleggio. Il costo del personale si attesta a 374,8 milioni di euro, in aumento dell’4,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

“In Italia – ha commentato l’Amministratore Delegato Roberta Neri – si conferma il trend di crescita del traffico aereo con tassi superiori agli altri principali paesi europei. ENAV ha investito risorse importanti per garantire un’eccellente qualità del servizio con una puntualità ai vertici in ambito internazionale. La sostenibilità del nostro business nel lungo termine passa anche per l’innovazione ed a tale fine abbiamo già pianificato circa 100 assunzioni di giovani laureati e diplomati nei prossimi mesi, sia nella gestione del traffico aereo per mantenere il focus sull’eccellenza dei servizi verso le compagnie aeree, sia nelle nostre attività commerciali. Per quanto riguarda il mercato non regolamentato, sono particolarmente orgogliosa dell’acquisizione di IDS AirNav, grazie alla quale, in pochissimo tempo, siamo riusciti ad entrare in nuovi mercati come il Sudamerica e l’Africa subsahariana”.