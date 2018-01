Emma Bonino dice sì al Pd: “Alleati contro chi non vuole l’Europa”

Emma Bonino ha sciolto le riserve e con la lista +Europa, sostenuta dal centristta di sinistra Bruno Tabacci, ha stretto l’alleanza con il Pd – Ecco il testo integrale del programma di +Europa

“Abbiamo scelto l’apparentamento della nostra lista con quella del Pd perché abbiamo messo al centro la valorizzazione dell’agenda europeista e per impedire la vittoria di chi non vuole l’Europa“. Così la leader di +Europa, Emma Bonino, ha annunciato ieri in conferenza stampa l’alleanza col Partito Democratico alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

“La vera sovranità è quella che condividiamo in Europa: la sovranità nazionale di Salvini e Di Maio è una sovranità di carta, o di cartone, pericolosa, fuori dal tempo e fuori dalla storia”, ha aggiunto l’ex leader radicale, protagonista da decenni di numerose battaglie civili, ultima quella sul biotestamento approvato dal Parlamento lo scorso dicembre.

Nella lista +Europa, sostenuta dal centrista di sinistra Bruno Tabacci, sarà candidato anche il premier Paolo Gentiloni, che lo ha annunciato personalmente tramite Twitter: “Ho deciso di candidarmi nel Collegio uninominale di Roma 1, cioè nel centro di Roma, alla Camera dei Deputati, accettando la proposta del mio partito. Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica Popolare e Insieme”.

Ecco il programma di +Europa.