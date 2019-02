Emissioni CO2, Ue introduce limiti anche per camion

Nell’agenda dell’Unione europea per la decarbonizzazione entro il 2030, entrano in gioco anche i camion. La decisione è stata presa la scorsa notte dalle massime istituzioni continentali, Parlamento europeo e Consiglio, che hanno raggiunto un accordo provvisorio al fine di introdurre per la prima volta dei limiti alle emissioni di Co2 da parte dei mezzi pesanti: nel 2030 dovranno essere inferiori del 30% rispetto alle emissioni del 2019. Bruxelles ha anche fissato un tetto intermedio, ovvero un obiettivo di riduzione intermedio, che è stato stabilito al 15% nel 2025. Entrambi i target sono vincolanti e calcolati sulle emissioni medie della flotta di camion nuovi prodotti dai costruttori. Il target del 30% potrà però essere sottoposto a revisione nel 2022 e l’accordo include anche meccanismi per incentivare i costruttori a innovare sui veicoli a emissioni zero e a basse emissioni.

“Con il primo standard Ue concordato sulle emissioni per i camion – sottolinea il commissario per l’Azione climatica e l’Energia Miguel Arias Cañete – stiamo completando il quadro legale per raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo ambizioso ed equilibrato. I nuovi obiettivi e incentivi aiuteranno ad affrontare le emissioni, oltre a portare risparmi di carburante agli operatori dei trasporti e un’aria più pulita per tutti gli europei. Per l’industria Ue questa è un’opportunità per abbracciare l’innovazione verso la mobilità a emissioni zero e rafforzare ulteriormente la sua leadership globale sui veicoli puliti”.

A seguito di questo accordo politico provvisorio – informa la nota – il testo del regolamento dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta avallati da entrambi nei prossimi mesi, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione e entrerà immediatamente in vigore. Intanto, le associazioni ambientaliste plaudono all’iniziativa e in particolare il Wwf ha ricordato che “i camion in Europa il 22% delle emissioni da trasporti, pur essendo il 5% dei veicoli su strada”.