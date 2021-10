Elicotteri, Leonardo punta sul brand Agusta

Il nuovo brand VIP è stato annunciato nel corso dell’inaugurazione dell’innovativo terminal elicotteristico a Dubai insieme all’operatore Falcon Aviation Services (che agevola la mobilità verso e dall’area di Expo 2020 )

Leonardo ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa per rafforzare la sua posizione di leadership mondiale nel campo degli elicotteri per trasporto VIP/corporate, aprendo la strada a nuove e avanzate soluzioni sostenibili per la mobilità aerea nel campo del volo verticale. A partire da oggi, Agusta diventa il brand rappresentativo della filosofia e dei valori distintivi di Leonardo in termini di design, tecnologia e servizi nel settore dell’ala rotante per gli impieghi di trasporto executive. Facendo leva sulla tradizione di un nome iconico fortemente presente nell’industria di settore, e allo stesso tempo simbolo di un impegno a mantenersi sulla frontiera dell’innovazione, Agusta è una combinazione unica di prestazioni senza confronti, confort e raffinato stile italiano. Leonardo è impegnata a fornire agli operatori, oggi e nel futuro, soluzioni personalizzate senza pari.

Tali soluzioni comprenderanno nuovi servizi operativi dedicati, nuove configurazioni per gli interni e gli allestimenti e nuove possibilità di customizzazione nel settore del trasporto VIP. Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: “Attraverso Agusta diamo ai nostri operatori VIP un brand solido, facilmente riconoscibile e col quale possono identificarsi, un tratto caratteristico che incarna la loro ricerca dell’eccellenza e della qualità con un tocco personale e peculiare e che deve includere anche la loro esperienza del volo. Vogliamo che chi beneficia di tale esperienza si senta sé stesso prima del decollo, durante il volo e all’arrivo a destinazione, distinguendosi dagli altri. La forza e la riconoscibilità del brand Agusta sono ancora vivi in questo particolare segmento di mercato”.

Fin dall’arrivo di un elicottero popolare come l’A109 cinquanta anni fa, ‘velocità e eleganza’ sono stati esempi chiari di parole ricorrenti tra gli operatori per definire un elicottero e un’esperienza. La crescita significativa e l’evoluzione dell’ampia gamma di soluzioni di grande successo in tutti gli impieghi civili e di pubblica utilità nel corso dei decenni ha portato ‘Agusta’ a divenire sinonimo di caratteristiche come prestazioni senza confronti, cura dell’aerodinamica, tecnologie avanzate e elevati livelli di customizzazione. Questo è ancor più vero e costante nel tempo proprio per compiti di trasporto passeggeri.

L’annuncio del lancio del nuovo brand VIP è avvenuto nel corso dell’inaugurazione ufficiale del nuovo terminal elicotteristico di Leonardo e Falcon Aviation Services a Dubai, volutamente denominato Casa Agusta. Il terminal agevolerà la mobilità verso e dall’area di Expo 2020. Un convertiplano AW609 e una sua cabina in scala 1:1 in configurazione VIP/corporate saranno in mostra statica vicino a Casa Agusta per un periodo limitato. La prima apparizione del convertiplano AW609 in Medio Oriente con la sua presentazione ufficiale a Dubai coincide con il lancio commerciale mondiale del rivoluzionario aeromobile in attesa della certificazione civile.

“L’industria aeronautica del terzo millennio – ha commentato il CEO di Leonardo Alessandro Profumo – si sta evolvendo rapidamente e va verso nuove forme di mobilità al fine di garantire modernità, sicurezza e sostenibilità. Il nostro obiettivo non è costruire ponti per lo scambio di beni e servizi. Noi intendiamo sostenere la mobilità delle persone e delle idee, elementi chiave per la crescita economica e culturale. Leonardo vuole essere un motore di questa trasformazione, facendo leva sulle capacità che ci contraddistinguono: tecnologie avanzate, professionalità, focus sulle persone. Ciò che annunciamo e mostriamo qui oggi contribuirà enormemente a supportare questa evoluzione della mobilità”.