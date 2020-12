Elettrodomestici, maxi accordo tra la turca Arcelik e Hitachi

Arcelik è proprietaria dei brand Beko e Grundig e acquisirà per 300 milioni di dollari il 60% della business unit giapponese GLS. Nasce una nuova società che favorirà l’ampliamento delle vendite di Hitachi fuori dal Giappone.

Arçelik, gruppo proprietario dei brand di elettrodomestici Beko e Grundig, e la Business Unit Hitachi Global Life Solutions hanno firmato il 16 dicembre una storica partnership. Un accordo strategico che ha come obiettivo quello di creare una joint venture nel business globale degli elettrodomestici (Giappone escluso): nasce così un nuovo attore nell’area Asia-Pacifico, che è anche il più grande mercato mondiale del settore degli elettrodomestici. L’obiettivo principale, spiega una nota, è quello di ampliare le vendite globali dei prodotti a marchio Hitachi, attraverso una catena distributiva competitiva e congiunta.

Dal punto di vista finanziario, l’accordo prevede la costituzione di una joint venture attraverso la seguente operazione, del valore di 300 milioni di dollari Usa: Hitachi GLS costituirà una nuova società in cui trasferirà le sue attività globali nel settore degli elettrodomestici al di fuori del Giappone. Arçelik acquisirà quindi il 60% del capitale della nuova società, che sarà costituita entro la primavera del 2021, subordinatamente alle approvazioni normative e al rispetto di altre condizioni di legge. La joint venture dunque produrrà, venderà e fornirà servizi post-vendita a marchio Hitachi (inclusi frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, ecc.) a livello globale e al di fuori del mercato giapponese.

La nuova società conta circa 3.800 dipendenti, per un totale fatturato attuale pari a più o meno 1 miliardi di dollari. “Arçelik – spiega la nota – in questi anni ha incessantemente ampliato il business degli elettrodomestici in oltre 145 paesi in tutto il mondo. L’azienda è cresciuta in modo significativo in Europa come nell’ultimo decennio anche nell’Asia meridionale. Hitachi GLS attualmente è presente con i suoi elettrodomestici principalmente nel sud-est asiatico e nel Medio Oriente, dove gode di un’immagine di marca di fascia alta”.