Educazione finanziaria: ecco la nuova “Strategia nazionale” italiana

Via libera in Senato al nuovo schema di programma sulla strategia nazionale per l’educazione finanziaria nel triennio 2017-2019 – All’interno del Tesoro il “Comitato nazionale” che avvierà una serie di iniziative

All’interno del ministero dell’Economia viene istituito un “Comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”, presieduto da Annamaria Lusardi e composto da 11 accademici o esperti della materia che lavoreranno gratuitamente. Lo prevede lo schema di programma che delinea la nuova strategia nazionale per l’educazione finanziaria nel triennio 2017-2019. Il documento, previsto dal decreto salva-banche, è stato approvato a fine gennaio dalla Commissione Finanze del Senato. Il via libera è arrivato all’unanimità, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle.

Il Comitato, che si riunirà periodicamente e sarà composto da diversi gruppi di ricerca, avrà una dotazione finanziaria di un milione di euro l’anno a decorrere dal 2017. La strategia per la diffusione dell’educazione finanziaria si articolerà lungo quattro direttrici: promuovere iniziative su vasta scala, costruire un sistema di incentivi, puntare all’eccellenza degli interventi e lavorare in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati.

Nel primo anno di attività, il 70% delle risorse è stato destinato alla realizzazione di un portale internet, il cui obiettivo è raggiungere gli utenti con campagne di comunicazione di massa centrate sulla necessità di acquisire conoscenze e competenze in campo finanziario, previdenziale e assicurativo.

Per il 2018 è programmata l’istituzione del mese dell’educazione finanziaria, in cui collocare iniziative e uno o più eventi su base nazionale e internazionale. Inoltre, sono previste collaborazioni con agenzie e giornali nazionali e locali e con giornali economici o specializzati in materia finanziaria per aumentare la sensibilizzazione del pubblico. Il Comitato lavorerà anche con il servizio radiotelevisivo nazionale per introdurre elementi di conoscenza di base in campo finanziario, assicurativo e previdenziale nelle fiction e dei giochi presenti nel palinsesto.

In favore dei giovani saranno promosse iniziative di educazione finanziaria nelle scuole, in collaborazione con il Miur. Per gli adulti, invece, il Comitato intende promuovere e coordinare iniziative di educazione finanziaria nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con l’Inps e i ministeri.