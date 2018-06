Educazione finanziaria digitale: Global Thinking Foundation lancia FamilyMI

FamilyMI è portale online creato allo scopo di offrire un supporto concreto all’esigenza di rafforzare l’educazione finanziaria – Al suo interno 25 video pillole formative e 5 video pillole testimonial che introducono agli argomenti su cui si sviluppa un questionario online

Global Thinking Foundation lancia FamilyMI, portale online creato allo scopo di offrire un supporto concreto all’esigenza di rafforzare l’educazione finanziaria, andando a colmare le lacune di carattere economico, finanziario e previdenziale.

Realizzato in collaborazione con FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, e con la Fondazione Politecnico di Milano e la Fondazione Cariplo, FamilyMI propone all’utente 25 video pillole formative, realizzate da METID – Politecnico di Milano, e 5 video pillole testimonial che introducono agli argomenti su cui si sviluppa un questionario online.

Il percorso, ad accesso e fruizione gratuiti, si articola in sette macro-aree tematiche, che vanno dai concetti di base dell’economia, fino alle caratteristiche dei prodotti finanziari e alle soluzioni integrative per la previdenza.

In base alle risposte fornite, l’utente viene rimandato a una o più delle video pillole formative, per rivedere i concetti, laddove le sue risposte risultassero errate.

Al percorso digitale si affianca una progettualità di incontri frontali sul territorio: i primi eventi in fase sperimentale si sono tenuti con studenti e docenti a Milano. Ne seguiranno altri, estesi a tutta Italia, a partire da settembre.

Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, esprime “grande soddisfazione rispetto a uno strumento facile e veloce da utilizzare, come richiedono i tempi e le necessità di oggi, ma nondimeno utile, formativo e funzionale. Inoltre” – continua Segre – “le 5 video pillole testimonial mostrano come la vita quotidiana di due giovani sorelle sia insospettabilmente occasione di confronto su temi economico-finanziari. In questo senso, il nostro rappresenta il primo esperimento di sit-com divulgativa che parla di educazione finanziaria alle famiglie”.

Per accedere alla piattaforma interattiva di FamilyMI e mettere alla prova le proprie conoscenze basta collegarsi al sito.