Editoria bollente: Springer vuole Politico e Forbes va verso la Borsa

L’estate non ferma il risiko dell’editoria internazionale: il gruppo tedesco Axel Springer pensa di acquistare il sito di successo Politico mentre il magazine americano Forbes potrebbe presto approdare a Wall Street attraverso una Spac – Stratosferiche le valutazioni

Scossoni in arrivo nel mondo dei media internazionali. Sotto osservazione ci sono due realtà statunitensi ma molto note e considerate anche in Europa: il sito Politico è in trattativa con l’editore tedesco Axel Springer per un possibile passaggio di mano, mentre la storica testata di business e finanza Forbes ha trattative in corso con una Spac (Special purpose acquisition vehicle) denominata Magnum Opus Acquisition, che potrebbe portarla a quotarsi in Borsa. A fare notizia sono soprattutto entrambe le valutazioni: Politico, fondato nel 2007, viene valutato 1 miliardo di dollari e Springer è già socio al 50% di Politico.eu, l’edizione europea lanciata sette anni dopo con sede a Bruxelles.

Springer, che in Germania è una potenza e possiede già testate storiche come Bild e Die Welt, non è nuovo a operazioni internazionali: nel 2015 comprò la maggioranza del sito americano Business Insider valutandolo 500 milioni di dollari e recentemente ha messo nel suo portafoglio anche Morning Brew, un editore digitale focalizzato sul settore business. Politico fin dal suo lancio ha riscontrato successo di pubblico nello svelare i retroscena della politica americana e poi nel corso del tempo ha ampliato il suo spettro di azione agli eventi e ai servizi a pagamento ad alto valore aggiunto.

Per quanto riguarda Forbes, la valutazione del magazine è di circa 650 milioni di dollari. Se i colloqui con Magnus Opus andassero a buon fine verrebbe accantonata l’offerta dell’altra pretendente all’impero fondato nel 1917 da B.C. Forbes, quella del consorzio guidato dal Gsv Asset management di Michael Moe, che ha valutato la casa editrice intorno ai 600 milioni ma senza la prospettiva dello sbarco sul mercato azionario pubblico. Forbes attraverso il magazine specializzato in classifiche sulle imprese e sulla ricchezza degli imprenditori di tutto il mondo e il suo sito riesce a raggiungere circa 140 milioni di persone nel mondo, attraverso 32 edizioni nazionali in licenza in 71 paesi.